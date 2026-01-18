|
Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Нед 18 січ, 2026 18:40
Маю хорошу новину: сьогодні в Ірпені почала працювати газопоршнева електростанція потужністю 1 МВт. Про це повідомив перший заступник Ірпінського міського голови Олександр Пащинський.
«Ми запустили потужний генератор, який не лише виробляє електроенергію, а й забезпечує тепло. У разі відсутності електроенергії КПП «Теплоенергопостач» ІМР зможе обігрівати 23 житлові будинки, які нині перебувають на обслуговуванні підприємства», — зазначив Пащинський.
Додано: Нед 18 січ, 2026 18:41
flyman написав: Wirująświatła написав:
- 19 грн. на мелкие покупки для хозяйства и быта
это кусок мыла что ли? А зуб.паста, шампунь, туалетная бумага, средства для мытья пола, посуды и унитаза, стиральный порошок, губки (поролоновые) где сидят, в 19 грн или в еде? Медикаменты и одежду вообще не покупаешь? ладно с обувью проще, ночном плацкарте Киев - Тернополь огромный ассортимент никому не нужных ботинок стоит на полу.
запаси ніхто не відміняв, півроку взагалі не мав потреби щось купувати, витрати були лише на їжу та "комуналку"
Запасы всей бытовой химии на несколько месяцев???
Додано: Нед 18 січ, 2026 20:47
Wirująświatła написав: flyman написав: Wirująświatła написав:
[quote]
- 19 грн. на мелкие покупки для хозяйства и быта
это кусок мыла что ли? А зуб.паста, шампунь, туалетная бумага, средства для мытья пола, посуды и унитаза, стиральный порошок, губки (поролоновые) где сидят, в 19 грн или в еде? Медикаменты и одежду вообще не покупаешь? ладно с обувью проще, ночном плацкарте Киев - Тернополь огромный ассортимент никому не нужных ботинок стоит на полу.
запаси ніхто не відміняв, півроку взагалі не мав потреби щось купувати, витрати були лише на їжу та "комуналку"
Запасы всей бытовой химии на несколько месяцев???[/quote]Може зубна паста ящик ще радянської стоїть, там ще на 20 років
