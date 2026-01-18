RSS
Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 18:40

Маю хорошу новину: сьогодні в Ірпені почала працювати газопоршнева електростанція потужністю 1 МВт. Про це повідомив перший заступник Ірпінського міського голови Олександр Пащинський.

«Ми запустили потужний генератор, який не лише виробляє електроенергію, а й забезпечує тепло. У разі відсутності електроенергії КПП «Теплоенергопостач» ІМР зможе обігрівати 23 житлові будинки, які нині перебувають на обслуговуванні підприємства», — зазначив Пащинський.

Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 18:41

  flyman написав:
  Wirująświatła написав:
- 19 грн. на мелкие покупки для хозяйства и быта
это кусок мыла что ли? А зуб.паста, шампунь, туалетная бумага, средства для мытья пола, посуды и унитаза, стиральный порошок, губки (поролоновые) где сидят, в 19 грн или в еде? Медикаменты и одежду вообще не покупаешь? ладно с обувью проще, ночном плацкарте Киев - Тернополь огромный ассортимент никому не нужных ботинок стоит на полу.

запаси ніхто не відміняв, півроку взагалі не мав потреби щось купувати, витрати були лише на їжу та "комуналку"

Запасы всей бытовой химии на несколько месяцев???
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 20:47

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Wirująświatła написав:
  flyman написав:
  Wirująświatła написав:[quote]
- 19 грн. на мелкие покупки для хозяйства и быта
это кусок мыла что ли? А зуб.паста, шампунь, туалетная бумага, средства для мытья пола, посуды и унитаза, стиральный порошок, губки (поролоновые) где сидят, в 19 грн или в еде? Медикаменты и одежду вообще не покупаешь? ладно с обувью проще, ночном плацкарте Киев - Тернополь огромный ассортимент никому не нужных ботинок стоит на полу.

запаси ніхто не відміняв, півроку взагалі не мав потреби щось купувати, витрати були лише на їжу та "комуналку"

Запасы всей бытовой химии на несколько месяцев???[/quote]Може зубна паста ящик ще радянської стоїть, там ще на 20 років
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 22:18

фетиш

  Faceless написав:Може зубна паста ящик ще радянської стоїть, там ще на 20 років

а що здирати зубну емаль (двічі) абразивними матеріалами та агресивними речовинами кожного дня це якийсь фетиш?
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 22:22

  Faceless написав:Може зубна паста ящик ще радянської стоїть, там ще на 20 років
у меня как то завалялся тюбик пасты гораздо моложе 20 лет, ничего из него выдавить не получилось. Наверное в нее добавляют цемент.
  flyman написав:
  Faceless написав:Може зубна паста ящик ще радянської стоїть, там ще на 20 років

а що здирати зубну емаль (двічі) абразивними матеріалами та агресивними речовинами кожного дня це якийсь фетиш?

можно ультразвуком чистить как наши пещерные предки
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 22:24

с 6й минуты
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 22:47

  flyman написав:
а що здирати зубну емаль (двічі) абразивними матеріалами та агресивними речовинами кожного дня це якийсь фетиш?

Тут розібрались, смердить.
Папір туалетний теж знімає «емаль»? 😅
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 22:56

  Hotab написав:
  flyman написав:
а що здирати зубну емаль (двічі) абразивними матеріалами та агресивними речовинами кожного дня це якийсь фетиш?

Тут розібрались, смердить.
Папір туалетний теж знімає «емаль»? 😅

для нежных попок есть конфетти
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 22:58

  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:
  flyman написав:
а що здирати зубну емаль (двічі) абразивними матеріалами та агресивними речовинами кожного дня це якийсь фетиш?

Тут розібрались, смердить.
Папір туалетний теж знімає «емаль»? 😅

для нежных попок есть конфетти

Нема в списку витрат
Як і квитка на плацкарт, де розжитись туфлями та погано схованим милом попутників.
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 23:08

Ирпень сегодня без отключений (конкретно моя подстанция)
на завтра обещают 2р по 3,5ч
Зображення
