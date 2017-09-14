RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 16487164881648916490
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 11:12

  Hotab написав:Banderlog


Чисто з поваги до вас


З чого-чого?
ну западенець я. Культура така :lol: ми людим добрий день добрий вечір кажем. Я до речі з людьми на Ви і до жінки по імені отчєству звертаюсь)
Я часом і песікоту Ви пишу :lol:
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4482
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
 
2
1
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 11:32

  sashaqbl написав:погоджуюся. Проблема в тому, що треба воювати, а тих, хто прагне воювати - нема.
давно в відпустці були?
Там народ геть оскотинився, забили їх батогами , налогами та тцк. :lol:
По вулиці ходити бояться, в селах з хати виходять лиш в ночі.
Помните bobua ? Він писав що буде деелоїзація а вийшло закріпачченя.
Не один з свіжобусифікованих мені жалівся, телефони забирають. Кажу не віддавайте то вони в ступорі. :lol: люди бояться що їм зуби повибивають і мають через місяць бути там де руки відриває... воїни.
Banderlog
Аватар користувача
 
Повідомлень: 4482
З нами з: 24.06.14
Подякував: 123 раз.
Подякували: 112 раз.
 
Профіль
 
2
1
  #<1 ... 16487164881648916490
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Що чекає Україну, якщо війна не закінчиться в 2025 році 1, 2, 3, 4
Ірина_ » П'ят 23 лют, 2024 14:53
35 191953
Переглянути останнє повідомлення
Суб 20 гру, 2025 21:53
SATAN
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 148, 149, 150
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 17:42
1493 393707
Переглянути останнє повідомлення
Чет 29 лют, 2024 19:24
trololo
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 07:46
6076 1098847
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 12:00
Михалыч

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (6897)
19.01.2026 11:52
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.