|
|
|
Ринок цінних паперів, аналітика фондового ринку, покупка і продаж акцій, котирування і дивіденди, а також акції-неліквіди. Інтернет-трейдинг на фондовій біржі і брокерські послуги.
Додано: Пон 12 січ, 2026 10:49
Re: Відгуки про ICU
Дивлюся написано торгова сесія о 15-00 відкривається.Це завжди так?Незручно дуже.Ціни я так розумію тільки ж коли вона відкрита з'являться.А закривається тоді о котрій годині?
Додано: Пон 12 січ, 2026 12:36
Время открытия сессии несколько плавающее. В этом году по дням было так:
А где написано, что в 15:00 открывалась? В это время уже до закрытия не далеко.
Додано: Пон 12 січ, 2026 17:15
Re: Відгуки про ICU
Тык в самом низу.Вот что сейчас пишет "Початок наступної сесії: 13.01.2026 15:00:00"
Зашёл в 16-40 и уже всё.
Додано: Пон 12 січ, 2026 17:23
Re: Відгуки про ICU
Важно в самом низу чего.
Должно в 16:30 Но может и с этим тормозят.
Кстати, всего-то неполных три года назад здесь это уже обсуждали. За это время произошёл прогресс: 14:30 заменили на 15:00. Может и задумано, что гарантируется только с 15.
Додано: Пон 12 січ, 2026 18:48
Re: Відгуки про ICU
Ух ты блин.Там оказывается приложение есть.Хрен бы догадался если б сейчас тут не прочитал ))
Додано: Пон 12 січ, 2026 19:05
Re: Відгуки про ICU
Э? Ссылки на приложения на
Додано: Вів 13 січ, 2026 22:03
Цікаво у чому полягає їхня світоглядна позиція не збирати заявки у несесійний час на якихось визначених ними умовах. Це б зняло істотну частину невдоволення цим плаваючим сесійним вікном. З Дії ж їм вдається якось обробляти такі заявки навіть для неклієнтів, а власними каналами - дзуськи.
Додано: Вів 13 січ, 2026 22:23
Не знаю насчёт позиции, но мне в целом больше нравится вариант, когда моя заявка точно выполнится (заодно и оперативно), а не, как в Дие, потом сутками гадаешь ты купил или у тебя только деньги взяли и потом вернут потому, что брокер выполнить заявку по какой-то причине не пожелал. Готов за это поступиться круглосуточностью. IMHO, не такой уж сурово короткий период операционного времени. Больше напрягают периодические непредсказуемые дауны на денёк и тормоза с выводом денег на все заявленные трое рабочих суток.
Додано: Пон 19 січ, 2026 11:17
Я так наблюдаю, что с каждой выплатой купона лимит инвестирования растет. На online.icu в строке, где указывается остаток лимита инвестирования, есть сноска, что эту сумму можно внести без подтверждающих документов.
Если сложить с тем, что уже потрачено на облигации, то получается больше 400 тысяч, и полученная сумма равна 400 + полученные проценты.
Так что, получается, реально можно пополнять без документов на сумму равную 400 + выплаченные проценты?
|