RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 174175176177
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 23:10

  Wirująświatła написав:Ирпень сегодня без отключений (конкретно моя подстанция)

Теж сильно лайтовіше
Але це неділя, так часто бувало
Завтрашній день покаже
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17640
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2560 раз.
 
Профіль
 
6
6
4
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 23:16

  alibob написав:Але безпека від продуктів згоряння має бути така ж. СО та СО2 контролювати обов'язково.
продукты горения никуда не деваются... разве что вытяжку продвинутую аккумуляторную придумать.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31243
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2532 раз.
Подякували: 3513 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 23:22

  Wirująświatła написав:Ирпень сегодня без отключений (конкретно моя подстанция)
на завтра обещают 2р по 3,5ч
Зображення


у нас свет был два часа всего сегодня
Стало хуже с пятницы,когда ввели режим НС в енергетике.
Сели инвертора даже у буржуев в элитных ЖК.
Топлю камин, на первом этаже +22.
Смущает мысль,что и здесь я оказался прав (я ждал такого в 2022 когда и инсталлировал сию каминопечь).
Только мои прогнозы по времени опаздывают..
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1165
З нами з: 11.09.24
Подякував: 9 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 23:27

симуляція

  Wirująświatła написав:с 6й минуты

ми живем в симуляції
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42142
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1625 раз.
Подякували: 2874 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 23:34

  Господар Вельзевула написав:Смущает мысль,что и здесь я оказался прав (я ждал такого в 2022 когда и инсталлировал сию каминопечь).
интересная деталь - негативные прогнозы. Тут есть форумчанин который с 2014 года говорил что Киев-Карфаген будет разрушен, и приводил пример Алеппо. На этом фоне ни одного позитивного прогноза когда закончится эта война. Даже полярная ночь не длится вечно.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31243
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2532 раз.
Подякували: 3513 раз.
 
Профіль
 
2
3
  #<1 ... 174175176177
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Wirująświatła і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (10590)
18.01.2026 22:20
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.