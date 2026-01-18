RSS
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 23:10

  Wirująświatła написав:Ирпень сегодня без отключений (конкретно моя подстанция)

Теж сильно лайтовіше
Але це неділя, так часто бувало
Завтрашній день покаже
Hotab
Форумчанин року
 
Повідомлень: 17640
З нами з: 15.02.09
Подякував: 403 раз.
Подякували: 2560 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 23:16

  alibob написав:Але безпека від продуктів згоряння має бути така ж. СО та СО2 контролювати обов'язково.
продукты горения никуда не деваются... разве что вытяжку продвинутую аккумуляторную придумать.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31243
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2532 раз.
Подякували: 3513 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 23:22

  Wirująświatła написав:Ирпень сегодня без отключений (конкретно моя подстанция)
на завтра обещают 2р по 3,5ч
у нас свет был два часа всего сегодня
Стало хуже с пятницы,когда ввели режим НС в енергетике.
Сели инвертора даже у буржуев в элитных ЖК.
Топлю камин, на первом этаже +22.
Смущает мысль,что и здесь я оказался прав (я ждал такого в 2022 когда и инсталлировал сию каминопечь).
Только мои прогнозы по времени опаздывают..
Господар Вельзевула
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1165
З нами з: 11.09.24
Подякував: 9 раз.
Подякували: 52 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 23:27

симуляція

  Wirująświatła написав:с 6й минуты

ми живем в симуляції
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42142
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1625 раз.
Подякували: 2874 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Нед 18 січ, 2026 23:34

  Господар Вельзевула написав:Смущает мысль,что и здесь я оказался прав (я ждал такого в 2022 когда и инсталлировал сию каминопечь).
интересная деталь - негативные прогнозы. Тут есть форумчанин который с 2014 года говорил что Киев-Карфаген будет разрушен, и приводил пример Алеппо. На этом фоне ни одного позитивного прогноза когда закончится эта война. Даже полярная ночь не длится вечно. За пару месяцев до полномасштабной папа установил себе электроотопление. Когда началось первое что пришло мне в голову что будут длительные блэкауты, дефицит топлива/продовольствия, проблемы с ж/д сообщением, интернетом/моб.связью, водоснабжением. Кое что тоже сбылось.
  Господар Вельзевула написав:у нас свет был два часа всего сегодня
мой антирекорд 25 часов без э.э, воды и моб.связи. 2023й год. В этом году 2 раза по 15 часов. Одновременно сломался инвертор - начал выдавать ошибку "низкое напряжение" попытался срочно купить другой (ремонтировать некогда), из всех продавцов кому я написал ответил аж 1 человек. После получения нового инвертора сразу же 2й блекаут на 15 часов, без всяких измерений и испытаний пришлось экстренно включить его в работу.
  Господар Вельзевула написав:Сели инвертора даже у буржуев в элитных ЖК
генераторы и камины спасают жителей частного сектора. А что делать аборигенам в квартирах? Акумы и инверторы - полумеры. Должна быть автономия хотя бы на весь отопительный сезон.
Востаннє редагувалось Wirująświatła в Нед 18 січ, 2026 23:51, всього редагувалось 1 раз.
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31243
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2532 раз.
Подякували: 3513 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: Пон 19 січ, 2026 03:02

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

""Смущает мысль,что и здесь я оказался прав""

alibob
 
Повідомлень: 779
З нами з: 31.01.18
Подякував: 169 раз.
Подякували: 86 раз.
 
Профіль
 
