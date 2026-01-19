Так.
Центральне газопостачання.
Отакий чайничок.
Додано: Вів 20 січ, 2026 03:46
Так.
Центральне газопостачання.
Отакий чайничок.
Додано: Вів 20 січ, 2026 04:48
Е/чайник 2кВт, але працює за добу 2-3 хвилини. Це 100 ватгод. Не суттєво.
Так, газ сумарно може і 0.5 кВтгод зекономив би. Це 10%від С. Наче і суттєво, але сильно в мінус від комфорту.
Мабуть дістану з заначки туристичну 5л газову (заправлена) , якщо побачу різке погіршення стану енергетики (ви розумієте про що я), і перспективу піти в блекаут на добу +. Поки що добиваю батарею до 20% щоразу і рівень комфорту майже як без вимкнення.
