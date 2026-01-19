RSS
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 176177178179
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 03:46

  alibob написав:При наявній мережевій електриці?
Газ з балону чи центр. газопостачання?

Так.
Центральне газопостачання.
Отакий чайничок. https://comfy.ua/ua/chajnik-metalevij-t ... 2-5-l.html
Повідомлення Додано: Вів 20 січ, 2026 04:48

  Striker написав:
  Hotab написав:Інд.плита, мікрохвильовка, чайник
Це окрім світла, холодоса , роутера

Зрозумів. А газу немає взагалі? Без плити і чайника було б в 2 рази менше споживання, мабуть. Я вже закинув електрочайник і користуюсь тільки звичайним на газу десь 3 тижні як.

Е/чайник 2кВт, але працює за добу 2-3 хвилини. Це 100 ватгод. Не суттєво.
Так, газ сумарно може і 0.5 кВтгод зекономив би. Це 10%від С. Наче і суттєво, але сильно в мінус від комфорту.
Мабуть дістану з заначки туристичну 5л газову (заправлена) , якщо побачу різке погіршення стану енергетики (ви розумієте про що я), і перспективу піти в блекаут на добу +. Поки що добиваю батарею до 20% щоразу і рівень комфорту майже як без вимкнення.
