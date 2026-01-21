|
Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Сер 21 січ, 2026 07:13
Wirująświatła
Додано: Сер 21 січ, 2026 07:41
🎯Коли інтернет відключили: месенджери без серверів стали планом Б
Що робити, якщо держава відключає інтернет, мобільний зв'язок і навіть SMS? Для мільйонів іранців це не теорія, а реальність. Відповіддю стали меш-месенджери - додатки, що працюють через Bluetooth і WiFi без підключення до мережі. Пристрої з'єднуються один з одним напряму, створюючи локальну мережу в межах кварталу або будівлі.
Лідери ринку - Briar (2,6 млн завантажень) і Bitchat від співзасновника Twitter Джека Дорсі (майже 2 млн). Принцип простий: немає центральних серверів, дані тільки на телефонах, сквозне шифрування, ніякої реєстрації за номером. Владам просто нема чого блокувати. Briar навіть вміє передавати дані через карти пам'яті і використовує TOR при наявності інтернету.
Технологію вже перевірили в бойових умовах: Bridgefy масово використовували в Гонконзі під час протестів і в М'янмі після перевороту. Деякі виробники вбудовують подібні функції прямо в смартфони - дзвінки без SIM-карти на відстані до 1,5 км. Мінуси: медіафайли передаються погано, Bluetooth виснажує батарею, втрата телефону - втрата всієї переписки.
Wirująświatła
Додано: Сер 21 січ, 2026 08:00
🔴 07:25 Світло зникло
🕓 Воно було 3год 15хв
Батарея квартири відновилась
На ліфтах/воді не повністю, теж є про що поговорити з правлінням осбб щодо налаштувань інверторів
Hotab
