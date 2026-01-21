Шановні форумчани, долучайтеся до обговорення👇
Уряд готує резервне живлення для виробників продуктів через ризики блекауту
Додано: Сер 21 січ, 2026 09:37
Додано: Сер 21 січ, 2026 10:05
PD65W
апдейт з механізацією тумблером + схеми
Додано: Сер 21 січ, 2026 10:07
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Додано: Сер 21 січ, 2026 10:12
ваша Кароль
Додано: Сер 21 січ, 2026 10:26
Мне другое интересно.
Что у неё вообще в голове?
Забавно как нагло врёт вовина скумбрия.
Говорит, что клацает выключатель, а потом вспоминает что она в Европе и здесь нет отключений. Ты вдумайся какой цинизм, какое враньё. У неё, если она вообще в Украине бывает, есть АВР, она понятия не имеет вообще как выглядит отключения электричества
Додано: Сер 21 січ, 2026 11:16
А есть где подзарядиться? У нас в мэрии сидят люди с экофлоу
Додано: Сер 21 січ, 2026 11:19
flyman про то что существуют зарядные на 24в не слышали? В чем смысл этого тумблера? Сэкономить 400 грн на покупке зарядного и платы ups. Вроде даже для тебя не сумашедшие деньги.
Лучше плату ups поставь вместо него
Додано: Сер 21 січ, 2026 12:31
може і є зарядне на 24В, але як бути із балансуванням двох АКБ?
Реле таке то не для цього випадку, воно більш для живлення охоронної системи, або роутера.
Додано: Сер 21 січ, 2026 13:06
Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Короче, как всегда, я начинаю суетиться в последний момент )
Заказал зарядную станцию на 2 кВт с Европы, жду доставку. Раньше как-то свет не так долго отсутствовал, было терпимо. Но таки меня дожали )
