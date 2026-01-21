Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
iOS-розробник з Ajax Systems зібрав власну зарядну станцію за 21 000 грн і 11 годин живив квартиру без світла iOS Developer в Ajax Systems Олексій Борунов поділився досвідом створення саморобної зарядної станції, яка під час блекауту змогла понад 11 годин живити майже всю квартиру — з холодильником, освітленням, ноутбуків, кавомашиною та інтернетом. Вартість рішення склала близько 21 000 грн, що майже вдвічі дешевше за брендові аналоги
З чого складається система Збірка має потужність близько 1,4–1,5 кВт. Для порівняння, EcoFlow DELTA 3 з аналогічною потужністю коштує 45 000–55 000 грн. За словами розробника, у побутовому використанні саморобна станція дає майже таку саму практичну користь, але дозволяє зекономити 25 000–30 000 грн.
Основні компоненти станції:
LiFePO4-акумулятор 12V 120Ah (≈1,5 кВт·год) — близько 13 180 грн;
Інвертор 12V → 220V — близько 4300 грн;
Зарядний пристрій для LiFePO4 — близько 3500 грн;
Якісний кабель «вилка–вилка» — близько 400 грн.
Загальна вартість — приблизно 21 380 грн. Усе обладнання розмістилось у пластиковому контейнері обʼємом близько 30 літрів.
Що реально працювало під час блекауту Як пише розробник на форумі DOU, протягом 11 годин станція забезпечувала живлення холодильника, двох ноутбуків; зарядок для телефонів; освітлення по всій квартирі; дрібної побутової електроніки.
Бойлер Олексій принципово не підключав, оскільки він дуже швидко розряджає будь-яку батарею.
Систему, за словами айтівця, можна легко масштабувати — достатньо додати ще один акумулятор паралельно. Також розробник радить встановити окремі розетки з кнопками, щоб підвищити безпеку та зручність користування.
Олексій наголошує: перед підключенням такої станції до квартирної мережі обовʼязково потрібно проконсультуватися з електриком. Квартира має бути повністю відʼєднана від загальної електромережі, щоб уникнути пошкодження інвертора, акумулятора або побутової техніки після повернення світла.
Олексій підкреслює, що його збірка — не універсальне рішення, а один із робочих варіантів, який уже другий рік стабільно працює під час відключень електроенергії.
Без Bluetti та Ecoflow. Розробник поділився власним рецептом енергонезалежності за $900. Ось, який набір пристроїв він використовує Flutter developer Сергій Курдюков рік тому опублікував у LinkedIn набір пристроїв та сервісів, які дозволять майже безболісно пережити тривалі вимкнення світла. Набір вкрай актуальний і в сьогоднішніх реаліях, тому ми знову публікуємо інструкцію від фахівця.
споживачів, навіть не помітивши що світло вимкнули. Для тих хто не з такої сімʼї, а з багатої, а також негазифікованих, краще вже взять 48(52)В інвертор + літієву збірку на 10+КВ, тут вже можна обирати чи б/в збірки з електрокарів, чи ЛіПо збірки від умільців, чи «брендовані» китайські (не треба — вони відстій), ну або прям фірмові поверволи якщо вам гроші дівати нікуди. По-третє, бонус-плюс — звичайно, треба згадати, що це все тільки, щоб згладити використання мережі, в ідеалі ж потрібна генерація. Для щасливих власників будинків з територією все просто — купа генераторів — тихі інверторні чи економні моцні газові, на дах СЕС, і все. Ось набір, яким користується Сергій.
ДБЖ/інвертор Акумулятори «Брав я їх дорожче, ще в лютому 23 року, але на той момент такий комплект на 2400 Вт·год мені обійшовся в $900 кругом з комплектом для підключення, в той час, коли всякі Bluetti і Ecoflow коштували по $2 000 і очікувати їх треба було по пів-року», — зазначив розробник.
Що ж робити тим кому так не пощастило — тобто тим, хто живе в квартирах?
Сергій радить наступне:
Купіть про всяк випадок (самі чи з сусідами) інверторний генератор. На крайняк, можна на балкон поставить (не можна, але ху кеарз в таких умовах), ну чи під вікно якщо перший поверх (не забуваємо за ТБ). Якщо у вас є сонячна сторона, особливо якщо на ній балкон, встановіть декілька сонячних панелей, благо влада роздуплилась і це можна буде зробити під 0% кредит. Якщо є вихід на дах, то треба ставить СЕС.
1 Порада не дуже рекомендувати поставити генератор на балконі, сумнівають в великих розумових здібностях людини яка писала це, тим паче люди які не шарять як з цим всім працювати точно не треба збирати такі речі вдома, в мене в жк вже було два взриви від акумів
Anonymous Anonymous 0 Рецепт від мене, робите як автор написав. Потом все одно купуєте генератор та Блюєті. Бо аккуми штука небезпечна. Бігати до них кожну годину та дивиться на струм заряду набридне. Інвертор буде відключатися коли напруга під навантаженням буде нище 11,5 вольт. А також вам так набридне бігати з вилкою смертника.
Andriy Klymenko Confirmed verification Andriy Klymenko 1 AGM акумулятори помруть менше ніж за рік такого (відносно активного) використання, іншими словами вони не годяться для цього сценарію. А підходять Lifepo4 акуми, вони не вибухають, не горять під час проколу і є умовно безпечними. На всім (ні) відомому сайті nkon можна замовити 304 ah банки по 65 євро і скласти 12v акум на 3 квт/год (4 банки послідовно) або 24v акум на майже 7 квт/год (8 банок послідовно). На ютубі мільйони інструкцій по збірці. Ще знадобиться гібридний сонячний інвертор як і пише автор, або звичайний інвертор (з синусом), зарядка на ампер 50, bms (плата контролю заряду/розряду акумулятора) типу jk bms тощо.
Andriy Klymenko Confirmed verification Andriy Klymenko 0 Ну і так, бігати до lifepo4 акума не потрібно, якщо встановлено bms плату, контроль заряду/розряду відбувається автоматично. Також у випадку гібридного інвертора перехід на резервне живлення відбувається непомітно для споживача, у випадку звичайного інвертора можна поставити автомат вводу резерву. Про вилки суїцидника звичайно забуваємо назавжди.
Anonymous Anonymous 0 Загалом зі статтею згоден. Розрахунок по агм правильний, але Агм акуми добре тільки тоді, коли відключення не часті, бо набирають заряд вони 10%-15%/год, в той час коли lifepo4 без додаткового охолодження без проблем беруть 50%. Хто планує заживити всю хату чи лінію в хаті, не можна використовувати кабель "вилка - вилка", потрібно підключити таке дбж через перемикач резерву у розподільчому щитку.
Не пойму только это ЗП у iOS Developer в Ajax Systems такая, что за время сборки этого самопала он $400 не заработает и/или работа оставляет много свободного времени. В любом случае не хочу там работать
P.S. пока я это писал, пост дополнился. Ну такой конструктор и у меня есть. Чтобы без антирекламы, не скажу где и кем я работаю Но 11 часов квартиру с холодильником на таком слабеньком акке - это немножко свист. У меня один только холодильник 1280 Wh акк недавно выжрал часов за 5. Хотя не спорю, холодильник тут энергоэффективностью не блещет, хоть и Самсунг.
как обычно, 11 часов надо поделить на два. или у него холодильник, 2 ноута и освещение по всей квартире потребляли 100 ватт?
и вообще, я думал он там в имрад за транзисторами для инвертора ходил и покупал персульфат для травления плат, ну типа инженер, отбросил нафиг все эти айос-девелопменты, и взялся за силовую электронику, просидел 3 суток за паяльником и осциллографом… а там он просто подключил инвертор к аккуму
moveton написав:Но 11 часов квартиру с холодильником на таком слабеньком акке - это немножко свист. У меня один только холодильник 1280 Wh акк недавно выжрал часов за 5. Хотя не спорю, холодильник тут энергоэффективностью не блещет, хоть и Самсунг.
Так, щось багатенько. В мене стоїть на холодильнику вимірювання споживання, під час роботи жере 70-80 ват, і це ж не постійно. Щодо іншого- в принципі 11 годин можливо. Якщо кавоварку буквально раз чи два запустити, і під компом мається на увазі ноутбук, а не системник з кіловатним бж.