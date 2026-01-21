RSS
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #
Сер 21 січ, 2026 20:45

В Хмельницком люди вышли на массовый протест против отключений света возле здания горсовета.

Напомним, в Хмельницком нет света по 18 часов в сутки.

Сер 21 січ, 2026 20:47

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Wirująświatła написав:
В Хмельницком люди вышли на массовый протест против отключений света возле здания горсовета.

Напомним, в Хмельницком нет света по 18 часов в сутки.

при***, що ще сказати.
Сер 21 січ, 2026 21:13

у нас завтра днем 1,5 часа свет будет.
За сутки-5,5.
Предполагаю что дальше будет ухудшение- получив очередной отказ , х... добьет к чертям всю энергетику,а февраль теплым я не помню никогда,даже когда был плюс в январе.
Сер 21 січ, 2026 21:39

  Faceless написав:
Wirująświatła написав:
В Хмельницком люди вышли на массовый протест против отключений света возле здания горсовета.

Напомним, в Хмельницком нет света по 18 часов в сутки.

при***, що ще сказати.

при том что АЭС рядом. Я думал города возле АЭС в лучшей ситуации.

Южноукраинск
Прогнозований графік погодинних відключень на 22.01.2026р.

✅1 черга, 1-І підчерга - з 03:30 до 07:00, з 14:00 до 17:30;
✅1 черга, 1-ІІ підчерга - з 03:30 до 07:00, з 14:00 до 17:30;

✅2 черга, 2-І підчерга - з 07:00 до 10:30, з 17:30 до 21:00;
✅2 черга, 2-ІІ підчерга - з 07:00 до 10:30, з 17:30 до 21:00;

✅3 черга, 3-І підчерга - з 03:30 до 07:00, з 14:00 до 17:30;
✅3 черга, 3-ІІ підчерга - з 03:30 до 07:00, з 14:00 до 17:30;

✅4 черга, 4-І підчерга - з 07:00 до 10:30, з 17:30 до 21:00;
✅4 черга, 4-ІІ підчерга - з 07:00 до 10:30, з 17:30 до 21:00;

✅5 черга, 5-І підчерга - з 00:00 до 03:30, з 10:30 до 14:00, з 21:00 до 24:00;
✅5 черга, 5-ІІ підчерга - з 00:00 до 03:30, з 10:30 до 14:00, з 21:00 до 24:00;

✅6 черга, 6-І підчерга - з 00:00 до 03:30, з 10:30 до 14:00, з 21:00 до 24:00;
✅6 черга, 6-ІІ підчерга - з 00:00 до 03:30, з 10:30 до 14:00, з 21:00 до 24:00.
так то по божески
Сер 21 січ, 2026 21:53

Енергетики розробили низку технічних рішень, які в найближчі дні дозволять у Києві перейти від екстрених до жорстких, але прогнозованих графіків, – про це повідомив міністр енергетики
это больше или меньше будет отключений? 1 час в сутки тоже жестко и прогнозируемо.

У ЖК «Британіка» в Ірпені виникли системні проблеми з електропостачанням

Під час особистого прийому громадян перший заступник Ірпінського міського голови Олександр Пащинський розглянув (https://t.me/pashchinskiy/2570) звернення мешканців житлового комплексу «Британіка» на вулиці Полтавській (будинки №31Н та №27Д).

За словами жителів, квартири залишаються без світла навіть у години, коли електроенергія подається за графіком ДТЕК. Причина — перевантаження електромережі та спрацювання автоматичних вимикачів. Така ситуація, зазначають мешканці, є постійною.

Люди вважають, що проблема виникла через занижену потужність електромережі на етапі будівництва житлового комплексу. Забудовник, за їхніми словами, обіцяв збільшити потужність, однак цього досі не зробив.

« цього приводу попросив мешканців направити офіційне звернення до міської ради. Беру питання під особистий контроль: буду спілкуватися із забудовником», — зазначив Пащинський.
