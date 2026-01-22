Wirująświatła написав:Нам пишуть мешканці ЖК «Парковий» у Києві (Святошинський район, бульвар Миколи Руденка)
Житловий комплекс із понад тисячею квартир уже кілька днів поспіль потерпає від багатогодинних відключень електроенергії — по 17 і більше годин без світла.
У цьому будинку все повністю на електриці. Коли немає світла — немає нічого:
▪️ немає опалення
▪️ немає води
▪️ немає можливості приготувати їжу
▪️ сотні сімей з маленькими дітьми залишаються фактично в холоді й темряві
Люди не розуміють, що відбувається і коли чекати відновлення електропостачання.
- газовый баллон + газ. плитка + газ. керамический обогреватель;
- на Позняках в аналогичной высотке (20+ этажей) жильцы скинулись и купили генератор на воду и на лифт: вода - теперь есть; в один лифт - поставили замок (кто не скидывался - не получил ключ, без которого - ни вызвать лифт, ни поехать в нем, ходит по лестнице пеша если нет электричества, а есть - этот лифт работает в обычном режиме).