RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 182183184185
Повідомлення Додано: Чет 22 січ, 2026 11:10

  Wirująświatła написав:
Нам пишуть мешканці ЖК «Парковий» у Києві (Святошинський район, бульвар Миколи Руденка)

Житловий комплекс із понад тисячею квартир уже кілька днів поспіль потерпає від багатогодинних відключень електроенергії — по 17 і більше годин без світла.

У цьому будинку все повністю на електриці. Коли немає світла — немає нічого:
▪️ немає опалення
▪️ немає води
▪️ немає можливості приготувати їжу
▪️ сотні сімей з маленькими дітьми залишаються фактично в холоді й темряві

Люди не розуміють, що відбувається і коли чекати відновлення електропостачання.



- газовый баллон + газ. плитка + газ. керамический обогреватель;
- на Позняках в аналогичной высотке (20+ этажей) жильцы скинулись и купили генератор на воду и на лифт: вода - теперь есть; в один лифт - поставили замок (кто не скидывался - не получил ключ, без которого - ни вызвать лифт, ни поехать в нем, ходит по лестнице пеша если нет электричества, а есть - этот лифт работает в обычном режиме).
Миша-клиент
 
Повідомлень: 873
З нами з: 02.11.08
Подякував: 37 раз.
Подякували: 102 раз.
 
Профіль
 
1
  #<1 ... 182183184185
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
FinYear 2026 (2)
22.01.2026 11:15
Ринок ОВДП (10596)
22.01.2026 11:01
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.