Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Чет 22 січ, 2026 12:49
Wirująświatła написав:Faceless
по нашему жк в 2022 был несильный прилет, вынесло одну квартиру и окна где то в 50% квартир. Окна взяла на себя мэрия за деньги фондов, а на ту квартиру осбб включило пот3600 грн каждому в счёт. Не помню чтобы кто то возражал. У соседей реальное горе. Но и сумма небольшая. Если по 10-20к включили наверное возражения бы были. Например если придёт был бы не в одну квартиру.
Ви мабуть не уявляєте наскільки кончені бувають люди. Є такі що "принципово" не платять комуналку і говнять, чого їм доступ в ліфти закрили
Додано: Чет 22 січ, 2026 13:07
Wirująświatła написав:
на ту квартиру осбб включило пот3600 грн каждому в счёт
Тут нюанс что раньше будет деньги или стулья. Включить в счёт всем можно и возражать может всем лень и будет. Но если до работы ждать, пока все его оплатят, то скорее всего это произойдёт примерно никогда. В моей хрущёвке полтора года назад собирали на домовой теплосчётчик потому, что тепловики охренели выставлять нам счёт за отопление, как будто в доме ежедневно бассейн горячей воды из батарей наливают. Сумма символическая. Если равномерно с всех, то около 100 грн с квартиры, кажется. Окупаемость многократная в первый же месяц отопительного сезона. Но без полной суммы счётчик не продадут и не поставят. Сдало менее четверти квартир. Но сборами никто не возмущался - это да.
А круглосуточно работающий лифт, да ещё такой, в который при наличии сети пускают всех - это для меня из области сказочной щедрой буржуйской жизни. В местном новом ЖК с домами по 25 этажей в любой время лифт только по карточкам жильцов и эти карточки моментально отключают, если не все счета за домовые услуги оплачены. А уж, когда городского электричества нету... Не, в счетах статья на содержание аккумуляторов фигурирует с момента постройки дома. Только, как стали выключать, оказалось, что это штабель свинца чисто, чтобы лифты работали, если на час в месяц выключат. Зимой 2022-2023 поставили генераторы и теперь утром и вечером есть по двухчасовому окну, когда их запускают и за их работу выписывают отдельный счёт. Только в это время (если в другое городской сети нет) в доме работают лифты, отопление и подкачивается вода. Вот такой пик местной организованной автономии в среднебюджетном сегменте.
Додано: Чет 22 січ, 2026 13:35
Faceless написав:
Ви мабуть не уявляєте наскільки кончені бувають люди. Є такі що "принципово" не платять комуналку і говнять, чого їм доступ в ліфти закрили
у нас тоже такие есть с долгами за 5+ лет. Но их не более 10% от общего числа и погоды они не делают. им отключили право открывать ворота, пользоваться альтанкой и мангалом. Но не факт. Внаглую если это делать никто гонять не будет, потому что нафиг никому не надо скандалы. А так да жизнь бьёт людей по голове это хорошо ощущается.
moveton написав:
Тут нюанс что раньше будет деньги или стулья. Включить в счёт всем можно и возражать может всем лень и будет. Но если до работы ждать, пока все его оплатят, то скорее всего это произойдёт примерно никогда. В моей хрущёвке полтора года назад собирали на домовой теплосчётчик потому, что тепловики охренели выставлять нам счёт за отопление, как будто в доме ежедневно бассейн горячей воды из батарей наливают. Сумма символическая. Если равномерно с всех, то около 100 грн с квартиры, кажется. Окупаемость многократная в первый же месяц отопительного сезона. Но без полной суммы счётчик не продадут и не поставят. Сдало менее четверти квартир. Но сборами никто не возмущался - это да
как раз отец при жизни был управдом и собирал на тепло счётчик и его проверку. Он заранее закладывал х2 к стоимости в расчёте что полов на не заплатит. Это деньги вне ЖЭКа, то есть должникам даже в теории ничего предъявить было нельзя. За год вроде собрали.
Додано: Чет 22 січ, 2026 13:50
Wirująświatła написав:
как раз отец при жизни был управдом и собирал на тепло счётчик и его проверку. Он заранее закладывал х2 к стоимости в расчёте что полов на не заплатит. Это деньги вне ЖЭКа, то есть должникам даже в теории ничего предъявить было нельзя. За год вроде собрали.
Ну так и собрали. Неполная четверть квартир сдала за всех. Потому, что даже так оно в первый же месяц у сдавших окупилось. Остальные продемонстрировали, что они лучше будут иметь ежемесячный счёт от тепловиков на тысячу грн больше, чем одноразово сдать сотню. Правда, тут ещё вопрос насколько они и счёт тепловикам оплачивали. Кто-то на субсидии и своих денег платит одинаково какой бы там счёт не выписали, кто-то вообще не платит уже много лет...
В общем, я это только для пояснения, что отсутствием возмущения счётом я абсолютно не удивлён. А вот случай, когда все
сдадут на блок лиферов с инвертором и только потом его поставят - это в многоквартирном доме что-то из области фантастики.
Додано: Чет 22 січ, 2026 13:50
💡Україна переходить до режиму 4,5-5 черг відключень. За таких умов світла може не бути понад 16 годин. Це поточна реальність, — гендиректор Yasno
▪️Столиця наразі живе в режимі екстрених відключень: орієнтовно 3 години зі світлом і до 10 годин без. При цьому ситуація сильно відрізняється залежно від району.
Велика кількість проблем пов’язана з аваріями у будинках.
▪️Дніпро та область. Регіон уже працює за графіками, але не за старими, до яких усі звикли.
▪️Чи стане краще? Коваленко заявив, що покращення ситуації зі світлом залежить від морозів і обстрілів.
Додано: Чет 22 січ, 2026 13:55
Faceless написав: Миша-клиент написав:
набор керамических горшков в пирамидку
А можна трохи детальніше, не допетрав що це
В и-нете популяризируют "колокол" из двух керамических горшков один-в-другом*, мол, туристы-альпинисты используют для обогрева в палатках... *Большой и крохотный внутри, НО собрать их "если что", думаю НЕ на болт с шайбами как советуют в и-нете, а на трубку с резьбой и гайками от люстр/светильников, сохранив тем самым вытяжную циркуляцию воздуха через трубку с нарезанной на ней мелко-шаговой резьбой.
Понимая малехо со школьного курса физики и из личного опыта, что такое тяга в печке и для чего упомянутые Высоцким "синие изразцы" на печке (а еще, зная, как грелись всю зиму с детьми в неотапливаемом свежесданом доме друзья, выложив посреди квартиры куб из кубометра кирпичей, проложив между ними нихромовую проволоку) - глиняные (обожженые и ничем не покрытые) вазонные горшки (они - со сливными дырками) одного производителя но всех размеров у продавца - собрал в пирамидку по принципу: самый большой, л. на 5-7 - внизу, вверх дном, на него - одел "европейский"/узкий, потом - меньший, и так - до самого маленького (всего - 4, общей высотой в 50 см). Между ними из жести (оцинковки) - сделал проставки/салазки-радиаторы (горшки оказались не идеального для этих целей размера (может не все размеры были у продавца), но за счет проставок из жести - оделись более-менее идеально; обеспечил проход воздуха/тягу внутри по всей вертикали: "сливное" отверстие горшка сверху - ок. 20 мм., снизу - раза в 2 больше, жестяные проставки - не закупоривают циркуляцию воздуха, лишь направляя его к стенкам горшков от центра; зачем проставки/салазки из жести: во избежание лопания горшков из-за разной степени их нагрева и с учетом их шершавости, расширения/сужения при нагреве/остывании).
Принцип работы: над светильником-керосинкой-"вечной свечкой", на 2 кирпича (обеспечив снизу подачу воздуха для тяги), поставлю собранную пирамидку (аналогично - и для "классического колокола" из двух горшков из и-нета)...
Пока это лишь моя "сырая" идея "на тему", на уровне чуйки. Протестить задумку с пирамидкой из горшков на практике пока не было необходимости: есть газ, куплены и заправлены до 80% два баллона, керамические обогреватели, которые протестил на недавних отключениях и которые свою задачу выполняют.
Перестраховавшись - прикупил два сигнализатора СО: на трех и двух АА каждый, с + отзывами их тестирования.
Wirująświatła написав: Faceless написав:
Ви мабуть не уявляєте наскільки кончені бувають люди. Є такі що "принципово" не платять комуналку і говнять, чого їм доступ в ліфти закрили
у нас тоже такие есть с долгами за 5+ лет. Но их не более 10% от общего числа и погоды они не делают. им отключили право открывать ворота, пользоваться альтанкой и мангалом. Но не факт. Внаглую если это делать никто гонять не будет, потому что нафиг никому не надо скандалы. А так да жизнь бьёт людей по голове это хорошо ощущается.
А тепер уявіть, що вони подають в суд на ОСББ за те, що їм "перешкоджають користуватися власним майном" і спільним майном
Додано: Чет 22 січ, 2026 14:06
Faceless написав:
А тепер уявіть, що вони подають в суд на ОСББ за те, що їм "перешкоджають користуватися власним майном" і спільним майном
ну и получат встречный иск за долги. Кроме того нет никакого официального запрета осбб на пользование воротами или альтанкой. Что они предъявят в качестве доказательств? Я спрашивал управителя почему с ними не судятся на что он мне ответил никто не хочет заводить лишних врагов. Чтобы потом пьяные неадекваты не бегали с ножом за ним и его детьми. Одно время шли конфликты в активной фазе и полицию вызывали через день. Но всем это надоело и теперь конфликты только онлайн.
Додано: Чет 22 січ, 2026 14:43
Wirująświatła написав: Faceless написав:
А тепер уявіть, що вони подають в суд на ОСББ за те, що їм "перешкоджають користуватися власним майном" і спільним майном
ну и получат встречный иск за долги. Кроме того нет никакого официального запрета осбб на пользование воротами или альтанкой. Что они предъявят в качестве доказательств? Я спрашивал управителя почему с ними не судятся на что он мне ответил никто не хочет заводить лишних врагов. Чтобы потом пьяные неадекваты не бегали с ножом за ним и его детьми. Одно время шли конфликты в активной фазе и полицию вызывали через день. Но всем это надоело и теперь конфликты только онлайн.
чому позов за борги раніше не подано? Скоріш за все бо в осбб не все так чисто. Якщо ті що платять оплачують долю тих хто не заплатив то дуже ймовірно що не тільки їхню , але керівництво осбб щось по мєлочі тирить
Додано: Чет 22 січ, 2026 14:45
Wirująświatła написав: Faceless написав:
А тепер уявіть, що вони подають в суд на ОСББ за те, що їм "перешкоджають користуватися власним майном" і спільним майном
ну и получат встречный иск за долги. Кроме того нет никакого официального запрета осбб на пользование воротами или альтанкой. Что они предъявят в качестве доказательств? Я спрашивал управителя почему с ними не судятся на что он мне ответил никто не хочет заводить лишних врагов. Чтобы потом пьяные неадекваты не бегали с ножом за ним и его детьми. Одно время шли конфликты в активной фазе и полицию вызывали через день. Но всем это надоело и теперь конфликты только онлайн.
Судова тяганина штука дорога. У нас у ОСББ на це йде чимала частка бюджету. А окремим кадрам це просто питання принципу, навіть якщо програють: ті, кому шлагбаум заблокували з різних причин (борги чи порушення правил паркування ними чи їх гостями), за відключення доступу до ліфтів здається теж були.
