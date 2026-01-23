RSS
Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 12:29

Мэр Киева Виталий Кличко призвал жителей столицы рассматривать возможность ночевать в пунктах обогрева или временно выехать из города, если есть такая возможность.

«В каждом районе Киева определены опорные пункты обогрева. В случае необходимости они смогут принять большое количество людей на ночёвку. Там будут обустроены спальные места, установлены мобильные котельные, обеспечено питание и базовые средства гигиены»,
— сообщил он.

Кличко подчеркнул, что ситуация с энергетикой в столице остаётся крайне сложной, и возможны дальнейшие ухудшения. Он рекомендовал жителям запастись водой, продуктами и медикаментами.

«Если у вас есть возможность выехать за город, где есть альтернативные источники тепла и энергии — не игнорируйте её»,
— добавил мэр.

По последним данным, в Киеве без отопления остаются 1940 многоквартирных домов.
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 12:58

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

  Andrey2512 написав:Ну капець)) а до цього життя було?))

Він мільярдер, що народився в сім'ї мільярдерів, що ви від нього хочете почути?
4
9
3
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 13:22

Віталій Кличко: Київ визначив у кожному районі міста опорні пункти обігріву (незламності)

У них, у разі потреби, зможе залишатися ночувати велика кількість людей.  У пунктах облаштують місця для ночівлі, забезпечать їх пристроями обігріву (мобільними котельнями), харчуванням, засобами гігієни.

Столиця, у звʼязку з дуже складною ситуацією в енергетиці, і розуміючи, що ворог, з великою вірогідністю, продовжить атакувати критичну інфраструктуру міста і країни, готується до реагування на різні сценарії розвитку подій.

До мешканців я звертаюся і говорю чесно: ситуація вкрай складна і це може бути ще не найскладніший момент.

Зробіть запас продуктів, води, необхідних ліків. Хто ще має варіанти виїхати за місто, де є альтернативні джерела живлення й тепла, не відкидайте їх.
 
А до роботодавців: організувати гнучкі графіки роботи і, за можливості, перевести працівників на дистанційну роботу.

У кожному районі міста перша ланка реагування, яка оперативно збирає інформацію, організовує роботу на місці в координації з міським штабом, – це районна держадміністрація.  

Райони на місцях зараз повинні чітко зосередитися на складних, але життєво важливих для людей питаннях, які ми розвʼязуємо спільно, всі разом! І повинні всі працювати злагоджено. 
 
Плани й алгоритми дій у різних можливих ситуаціях зараз обговоримо на штабі з головами районів. 
 
Підкреслю, сьогодні всі міські служби, департаменти КМДА працюють 24/7, щоб забезпечити життєдіяльність міста в умовах надзвичайної ситуації. Цілодобово продовжують працювати комунальники, щоб забезпечити киян необхідними послугами. Працюють лікарні і соціальні заклади.

Ми вистоїмо! Як би складно не було!


Зображення
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 15:43

  Wirująświatła написав:
  Hotab написав:Зі світлом возитись не бачу сенсу, там мізерне споживання.
Плита індукційна, чайник, мікрохвильовка, і навіть телевізор великий. Оце хоч щось значимі споживачі. Діодне світло - копійки

яркая лампочка 10 диодов на 3х АКБ 18650 работает 3 часа. АКБ можно менять в процессе или увеличить их количество хоть до 100. У меня основной потребитель котел отопления. Летом не актуально. Планшеты в сумме держат сутки. Телефоны ещё больше. Котел слабое звено.
  moveton написав:Намана. Сколько денег и места для размещения есть - на столько и покупаешь
только ради котла который работает 4-5 месяц эев в году. Остальное время АКБ мертвый груз теряющий ёмкость от того что просто лежит. Я так каждый год выкидываю кучу аКБ 18650 . А 2025 Перешёл на лиферы , посмотрим что они скажут через год

навіщо їх викидати?
вони мають 2000+ циклів
думаю ти їх розряджаєш занадто
1
4
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 16:20

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

І що робити?)

Зображення
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 18:07

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

  Faceless написав:в Києві графіки поки були на них дійсно можна було спиратися, вимикали за графіком +/- 10 хв, вмикали теж +/- 30 хв

Как можно так скучно жить?!

Фильм, наверное, не случайно именно тут снимали. Здесь графики пишут и публикуют почти всегда. И не один. И к ним честно дописывают, что эти графики для рисования и опубликования. Для тех, кому без расписания не живётся. А выключать будут, как попало. Так что и графики есть и энергетики, как синоптики, себе жизнь ограничениями не усложняют. Все при деле и довольны.
3
8
1
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 22:06

  moveton написав:именно тут снимали. Здесь графики пишут и публикуют почти всегда. И не один. И к ним честно дописывают, что эти графики для рисования и опубликования. Для тех, кому без расписания не живётся
в Ирпене не лучше. Свет вырубили вчера в 14. Сегодня дали на 2 часа и снова вырубили. Итого 32 часа блекаута с короткой подачей э.э. на 2 часа. Причем до вчера все было+/- норм.
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 22:07

Кожен робітник аварійно-відновлювальної бригади отримає доплату у 20 000 грн за кожен місяць (січень, лютий, березень) цього року, — Зеленський.

Зарплати лікарів в Україні мають бути вищими, ніж у медиків Східної Європи — щонайменше на 10–15%, — Зеленський

Президент додав — його позицію знають у Кабінеті міністрів і це дійсно можливо виконати.

На сьогодні в країнах Європи зп лікарів:

Польща: від 10 300 PLN (лікар-спеціаліст) — приблизно 105 000 грн.
Чехія: від 80 000 CZK (лікар-спеціаліст) — приблизно 164 000 грн.
Словаччина: від 2 900 EUR — приблизно 127 000 грн.
Угорщина: від 1 650 000 HUF (спеціаліст зі стажем) — приблизно 185 000 грн.
Румунія: від 12 000 RON — приблизно 106 000 грн.
Литва: від 3 200 EUR — приблизно 140 000 грн.
Україна: від 35 000 UAH (базова ставка сімейного лікаря) — 35 000 грн.


35к как то много. Ну то что мы нищие даже без этих цифр понятно. Причем нищими мы стали с 2008 года после нескольких девальваций.
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 22:26

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Докупив Deye pro-b 5.1
Це має бути гарним знаком
Після минулого разу (коли купив комплект) вимкнення припинились на рік

Будинок організовує збір на генератор. Який на випадок повного блекауту буде по черзі живити батареї.
6
6
4
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 22:43

если верить свитлоботу большая часть Киева со светом (почти весь), большая часть Ирпеня без
Зображення
2
3
