RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 188189190191
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 22:44

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Wirująświatła написав:если верить свитлоботу большая часть Киева со светом (почти весь), большая часть Ирпеня без
Зображення
🟠 74%
🟠🟡｜🟡🟡｜🟡🟡｜🟠🟠｜🟠🟠｜🟢🟠

Група 1.1: 60% 22:36
Група 1.2: 83% 22:42

Група 2.1: 82% 22:31
Група 2.2: 82% 22:27

Група 3.1: 85% 22:11
Група 3.2: 76% 22:44

Група 4.1: 70% 21:56
Група 4.2: 61% 21:21

Група 5.1: 67% 22:22
Група 5.2: 64% 22:43

Група 6.1: 91% 19:49
Група 6.2: 69% 22:30
Faceless
Аватар користувача
Модератор
 
Повідомлень: 37265
З нами з: 24.01.12
Подякував: 1501 раз.
Подякували: 8291 раз.
 
Профіль
 
4
9
3
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 22:47


А я тебе хотів на морі поцілувати в праву щічку
А ти мені цього не дала, бо в тебе скоро електричка
А я тебе хотів на морі поцілувати в праву щічку
А ти мені цього не дала, дай хоч потримаю за ціцьку
Wirująświatła
Аватар користувача
 
Повідомлень: 31337
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2535 раз.
Подякували: 3515 раз.
 
Профіль
 
2
3
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 23:04

4000 євро вчителям

  Wirująświatła написав:
Кожен робітник аварійно-відновлювальної бригади отримає доплату у 20 000 грн за кожен місяць (січень, лютий, березень) цього року, — Зеленський.

Зарплати лікарів в Україні мають бути вищими, ніж у медиків Східної Європи — щонайменше на 10–15%, — Зеленський

Президент додав — його позицію знають у Кабінеті міністрів і це дійсно можливо виконати.

На сьогодні в країнах Європи зп лікарів:

Польща: від 10 300 PLN (лікар-спеціаліст) — приблизно 105 000 грн.
Чехія: від 80 000 CZK (лікар-спеціаліст) — приблизно 164 000 грн.
Словаччина: від 2 900 EUR — приблизно 127 000 грн.
Угорщина: від 1 650 000 HUF (спеціаліст зі стажем) — приблизно 185 000 грн.
Румунія: від 12 000 RON — приблизно 106 000 грн.
Литва: від 3 200 EUR — приблизно 140 000 грн.
Україна: від 35 000 UAH (базова ставка сімейного лікаря) — 35 000 грн.


35к как то много. Ну то что мы нищие даже без этих цифр понятно. Причем нищими мы стали с 2008 года после нескольких девальваций.

4000 євро вчителям
flyman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 42177
З нами з: 09.03.14
Подякував: 1625 раз.
Подякували: 2874 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: П'ят 23 січ, 2026 23:32

Працюю зараз енергетиком за 21-25к грн чисто заради броні. Як тільки буде можливість - відразу звільняюсь, що я і зробив за півроку до початку повномасштабки. Але війна змінила все і довелося повертатись до основної професії. Тупо прирівняли до бомжів чи продавця в АТБ з такою оплатою. Вчишся 4-5 років в універі, щоб отримувати зп на рівні звичайного продавана, якого вчити від сили місяць, лол.
Striker
Аватар користувача
Форумчанин року
 
Повідомлень: 3339
З нами з: 15.02.20
Подякував: 3687 раз.
Подякували: 5920 раз.
 
Профіль
 
38
20
38
  #<1 ... 188189190191
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (15445)
23.01.2026 23:26
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.