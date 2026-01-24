Після початку масових відключень електроенергії попит на замовлення в сервісі кур'єрської доставки Glovo зріс на 7,7%, а в сервісі Bolt Food — приблизно на 6% порівняно з аналогічним періодом попереднього року.



«Загалом у періоди відключень електроенергії ми бачимо зростання попиту на доставку», — заявив генеральний менеджер Bolt Food в Україні В’ячеслав Левченко. За його словами, порівняно з минулим роком, середній чек зріс приблизно на 60 грн, повідомляє Інтерфакс-Україна.







У Glovo розповіли, що спостерігають поступове зростання середнього чека, зокрема з грудня він збільшився на 1,7%, а порівняно з аналогічним періодом 2025 року — на 19,4%.



Водночас, за даними Glovo, частка замовлень із ресторанів знизилася на три відсоткові пункти (в.п.) порівняно з періодом до масових відключень електроенергії та на 6 в.п. — порівняно з минулим роком, зате українці стали частіше замовляти з продуктових магазинів, частка яких зросла на 2 в.п. порівняно з періодом до відключень і на 5 в.п. рік до року.



Читайте також: «Київ замовляє більше за деякі країни». Як заробляє, зростає та планує доставляти дронами Glovo — інтерв'ю з Сашею Мішо та Мариною Павлюк

У Bolt Food зазначили, що значну частку попиту формують великі мережеві заклади та відомі бренди, зокрема McDonald’s, KFC, BUFET, Eurasia, Lviv Croissants, Domino’s Pizza та інші.



«Такий вибір зумовлений їхньою широкою представленістю, впізнаваністю брендів і стабільною якістю сервісу», — додала компанія.



Крім того, українці останнім часом дедалі частіше обирають гарячі та ситні страви, а найбільший попит мають супи, бургери, піца та шаурма, зазначили в Bolt Food.



У Glovo розповіли, що попит на бургери знизився на 10−15%. Однак замовлення супів, комплексних обідів та основних страв (таких як локшина вок або поке) зросли приблизно втричі. Щодо категорії піци та суші, ситуація майже не змінилася, проте фіксується зростання на 1−2%.



Люди стали значно частіше замовляти через Glovo доставку гарячих і поживних страв — те, що може замінити повноцінний обід, який зараз не завжди є можливість приготувати вдома», — наголосили в компанії.



У Glovo також зафіксували зростання попиту на товари для тварин на понад 50%, на понад 48% — м’ясні вироби.



Щодо попиту на товари першої необхідності, показник зріс більш ніж на 36%, ліки — на 25%, а частка попиту на алкоголь зросла на 6%. Водночас попит на квіти, заморожені товари знизився в середньому на 10−15%.



Зазначається, що Київ та Одеса демонструють ідентичну загальнонаціональній динаміку. У Львові, Дніпрі та Вінниці також фіксується стабільний інтерес до замовлень обідів і ланчів, а попит на ці страви подвоївся.



Водночас у Харкові попит на «швидкі» страви, як-от шаурма, піца, тако та страви з курки, навпаки, збільшився на 30−35%, натомість готові комплексні ланчі в місті почали замовляти рідше, додали в Glovo.



Раніше в сервісі Bolt повідомляли, які страви найчастіше замовляли українці у 2025 році.