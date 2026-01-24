Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Striker написав:Працюю зараз енергетиком за 21-25к грн чисто заради броні. Як тільки буде можливість - відразу звільняюсь, що я і зробив за півроку до початку повномасштабки. Але війна змінила все і довелося повертатись до основної професії. Тупо прирівняли до бомжів чи продавця в АТБ з такою оплатою. Вчишся 4-5 років в універі, щоб отримувати зп на рівні звичайного продавана, якого вчити від сили місяць, лол.
до війни енергетиків скорочували по саме не балуйся, говорили що аварійні роботи будуть виконувати підрядні організації ... а зара тяне народ за бронь та пенсіонери які бояться щось міняти. Закінчиться війна і відкриються кордони то за такі гроші мало хто залишиться.
Винахідник із Кривого Рогу Юрій Колесник розробив конструкцію, яка дозволяє комфортно спати у холодній квартирі, коли немає опалення. Його термокапсула працює за принципом термоса і нагрівається виключно теплом людського тіла.
Про це розповіли в «Суспільне Дніпро».
Чоловік називає свій винахід «будинком у будинку». Він говорить, що змайструвати подібне сховище під силу кожному українцю, адже для цього знадобляться звичайні речі: шафа, стіл, цупка тканина, картон чи поліетилен. Головна ідея полягає у створенні кількох шарів захисту з повітряними прошарками, які не пропускають холод всередину.
Таку капсулу варто встановлювати біля міжкімнатної стіни. За словами автора, завдяки ізоляції температура всередині піднімається з 10 до 20 градусів усього за пів години — лише від присутності людини. Юрій говорить, що цей метод нагадує давні часи, коли ліжка закривали балдахінами, щоб зберегти тепло
та хоч на Філіпіни
budivelnik написав:а шахти/електростанції теплові - їх вік вже минув, обійдемось після війни і без них
Министр энергетики Денис Шмыгаль сообщил, что в ближайшее время власти рассчитывают начать постепенный переход от аварийных отключений электроэнергии к более стабильным — почасовым.
Он отметил, что приоритет: вернуть прогнозируемые графики отключений в пределах трёх-четырёх очередей. Для этого на местах создаются дополнительные резервные бригады, чтобы ускорить устранение повреждений и наладить работу объектов.
При этом министр подчеркнул, что ситуация в энергетике остаётся крайне сложной: в стране сохраняется острый дефицит мощности. Из всех задействованных генерационных мощностей в реальности поставляют ток в сеть лишь около трети.
«Мы работаем с региональными властями, чтобы задействовать все установки. Каждый источник энергии должен быть на максимуме», — добавил Шмыгаль.
❗️Ночной обстрел Киева вновь нанёс ущерб критической инфраструктуре.
По словам Кличко, удар пришёлся по ТЭЦ, что вызвало сбои в системе отопления и водоснабжения на левом берегу города. В результате атаки один человек погиб, четверо получили ранения.
⚡️ Через ворожу атаку майже 6 000 будинків у Києві залишилися без опалення
Проблеми з водою спостерігаються на лівому березі та частково на правому.
КМДА тимчасово обмежує освітлення парків і скверів: сучасні ліхтарі працюватимуть на 20% потужності, старі — частково або вимкнено, щоб забезпечити світлом основні магістралі та вулиці міста.
⚡️ Масована атака на енергетику: частина споживачів у Києві, Київщині, Чернігівщині та Харківщині залишилася без світла — Міненерго
Уночі ворог завдав удару по енергетичній інфраструктурі України, внаслідок чого споживачі у столиці, Київській, Чернігівській та Харківській областях залишилися без світла. Аварійно-відновлювальні роботи тривають.
У Києві та на Київщині діють графіки аварійних відключень і мережеві обмеження.
⚡️ Критичне навантаження на електромережі через масове вмикання обігрівачів та бойлерів у Бучі
Вчора фахівці завершили ремонт щитової на вулиці Енергетиків, 19 і подали напругу, проте вже о 01:00 ночі обладнання знову вийшло з ладу через миттєве пікове навантаження.
На Водопровідній, 33 автоматика вибивала кожні 30 хвилин. Аварійні бригади працюють безперервно другу добу, перезапускаючи системи, щоб запобігти повному вигоранню щитових.
🗣«Ми закликаємо кожного не вмикати потужні прилади одразу після появи світла. Дайте мережі стабілізуватися 20–30 хвилин», — додали в КП «Бучасервіс».
💡У Києві без електрики залишилися понад 800 тисяч абонентів, у Чернігові — понад 400 тисяч
Про це повідомив Міністр розвитку громад та територій Олексій Кулеба.
Після початку масових відключень електроенергії попит на замовлення в сервісі кур'єрської доставки Glovo зріс на 7,7%, а в сервісі Bolt Food — приблизно на 6% порівняно з аналогічним періодом попереднього року.
«Загалом у періоди відключень електроенергії ми бачимо зростання попиту на доставку», — заявив генеральний менеджер Bolt Food в Україні В’ячеслав Левченко. За його словами, порівняно з минулим роком, середній чек зріс приблизно на 60 грн, повідомляє Інтерфакс-Україна.
У Glovo розповіли, що спостерігають поступове зростання середнього чека, зокрема з грудня він збільшився на 1,7%, а порівняно з аналогічним періодом 2025 року — на 19,4%.
Водночас, за даними Glovo, частка замовлень із ресторанів знизилася на три відсоткові пункти (в.п.) порівняно з періодом до масових відключень електроенергії та на 6 в.п. — порівняно з минулим роком, зате українці стали частіше замовляти з продуктових магазинів, частка яких зросла на 2 в.п. порівняно з періодом до відключень і на 5 в.п. рік до року.
Читайте також: «Київ замовляє більше за деякі країни». Як заробляє, зростає та планує доставляти дронами Glovo — інтерв'ю з Сашею Мішо та Мариною Павлюк У Bolt Food зазначили, що значну частку попиту формують великі мережеві заклади та відомі бренди, зокрема McDonald’s, KFC, BUFET, Eurasia, Lviv Croissants, Domino’s Pizza та інші.
«Такий вибір зумовлений їхньою широкою представленістю, впізнаваністю брендів і стабільною якістю сервісу», — додала компанія.
Крім того, українці останнім часом дедалі частіше обирають гарячі та ситні страви, а найбільший попит мають супи, бургери, піца та шаурма, зазначили в Bolt Food.
У Glovo розповіли, що попит на бургери знизився на 10−15%. Однак замовлення супів, комплексних обідів та основних страв (таких як локшина вок або поке) зросли приблизно втричі. Щодо категорії піци та суші, ситуація майже не змінилася, проте фіксується зростання на 1−2%.
Люди стали значно частіше замовляти через Glovo доставку гарячих і поживних страв — те, що може замінити повноцінний обід, який зараз не завжди є можливість приготувати вдома», — наголосили в компанії.
У Glovo також зафіксували зростання попиту на товари для тварин на понад 50%, на понад 48% — м’ясні вироби.
Щодо попиту на товари першої необхідності, показник зріс більш ніж на 36%, ліки — на 25%, а частка попиту на алкоголь зросла на 6%. Водночас попит на квіти, заморожені товари знизився в середньому на 10−15%.
Зазначається, що Київ та Одеса демонструють ідентичну загальнонаціональній динаміку. У Львові, Дніпрі та Вінниці також фіксується стабільний інтерес до замовлень обідів і ланчів, а попит на ці страви подвоївся.
Водночас у Харкові попит на «швидкі» страви, як-от шаурма, піца, тако та страви з курки, навпаки, збільшився на 30−35%, натомість готові комплексні ланчі в місті почали замовляти рідше, додали в Glovo.
Раніше в сервісі Bolt повідомляли, які страви найчастіше замовляли українці у 2025 році.
Wirująświatła В будинку відкрився box маркет (київська мережа, думаю ти в курсі) , ну і там власна піцерія на місці . Доволі пристойно доречі печуть, видають прямо з духовки. Так от, в години блекауту попит такий, що замовлення можна забрати лише через 2-3 години. Звичний режим - 15-20 хвилин У них 2 гени по 9 кВт (на магаз і піцерію разом), і все добре.