Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
П'ят 06 лют, 2026 16:50

  Faceless написав:Ну ви таке бачили десь в продажі готове?
при наличии притока воздуха и вентканалов можно ставить газовый котёл переделанный под пропан.

чаще всего вентканалов нет. знаю кейс когда их долбили в стене 9этажной панельки

2
3
П'ят 06 лют, 2026 17:10

  Faceless написав:[Ну ви таке бачили десь в продажі готове? Щось мені здається це тільки індивідуальниц проєкт, і ЦА не квартири


звичано не ЦА квартири, просто зайшла мова про буржуйки в квартирах і я не стримався :mrgreen: . де бачив? да прямо зараз дивлюсь, опалюю такою штукою будинок+ гаряча вода на помитись при потребі. водяна топка українського виробництва (гаврилів), польський контроллер горіння plum 360 eco, 800 літрів теплоакумулятор із двома теплообмінниками. потратився в свій час звичайно, але дуже дуже довольний зараз таким рішенням. одна протопка в день десь неспішно на 4-6 годин (в залежності від морозів) гріє бочку, потім з неї грію теплі підлоги. також іде попередній нагрів холоднючої води зі скважини перед бойлерами, що зменшує навантаження на акумулятор. з дровами тільки не розрахував, не думав про такі морози і такі жострі відключення. газу нема, твердопаливного котла нема. електро котел є але самі розумієте зараз він нах не треба. хоча коли було світло по 6-7 годин то встигав ним прогрівати підлогу теж. камін із функцією твердопаливного котла по суті, трохи менше ефективність водяного теплообмінника, зате все барахло під боком в опалювальному контурі і не треба в сарай бігати кочегарить. навіть теплові втрати від роботи інвертора гріють рекуператор ПВВ :mrgreen: юра теплотехнік би зацінив

думаю зараз такі штуки будуть набувати популярності.
1
1
П'ят 06 лют, 2026 19:46

  smdtуranz написав:сама идея бред, нафига там аккум? если свет дают то грей бочку с водой и все, вот тебе и батарея. хотя б не загорится нафиг
ну и проводка не выдержит. энергии то больше не станет от этих манипуляций. отключать будут на неделю подряд да и всё)

в пятницу плюс 10 обещают и нахрена та бочка с горячей водой(а куда эту воду то? в параллельную центральной систему отопления со своими радиаторами что ли? или полы тёплые сделать на базе этой бочки?), может кому то актуальней духовку с электроплитой от этой байды запитать.
По теме - жлобства при выборе максимально эффективных,дешёвых и мощных решений - при цене станций Квт/часов на 8 около 5-7куе, раньше, когда не было растаможки на электромобили, можно было привезти что то с оторванными колёсами или боковым ударом в центральную стойку, года так 2020го и батареей вдесятеро больше за почти те же деньги.
Но это вариант наверно для дома только с подведёнными минимум 10кВт мощности сети 380/220
В электромуравейнике на 32 этажа это затащить можно будет наверно только в пентхаус или если кто то скупит полэтажа и обьединит пяток однух в одни хоромы.
Ну или как вариант поставить это внизу в каком либо "гаражике" с подведёнными 3-5 Квт на малом отдалении от дома и протянуть с того помещения линию себе "в форточку".
В реальном Грейте там или Риверсайде наверно это нереально.
В Липках Конга лЁгко.
Востаннє редагувалось барабашов в П'ят 06 лют, 2026 21:11, всього редагувалось 1 раз.
П'ят 06 лют, 2026 19:54

  барабашов написав:По теме - жлобства при выборе максимально эффективных,дешёвых и мощных решений - при цене станций Квт/часов на 8 около 5-7куе, раньше, когда не было растаможки на электромобили, можно было привезти что то с оторванными колёсами или боковым ударом в центральную стойку, года так 2020го и батареей вдесятеро больше за почти те же деньги.
.


Там литий, а не LiFePO4. К тому же жуткий колхоз.
Я предпочел нормальную заводскую сборку, а не бегать в морозы с отпавшими перемычками иди БМСками. Нужно решение Bolt-on, какой вы инвертор посадите на эту батарею, на какое напряжение? По любому колхозить. + стоимость инвертора. Смысл?
П'ят 06 лют, 2026 20:09

  Господар Вельзевула написав:К тому же жуткий колхоз.
Я предпочел нормальную заводскую сборку,
у вас есть альтернатива на 15-20квт в пределах 2куе?
2
3
П'ят 06 лют, 2026 20:11

барабашов
В реальном Грейте там или Риверсайде наверно это нереально.
В Липках Конга лЁгко.


Ти хочаб до воріт хоч одного з названих жк підходив? Навіщо говорити про те, про що почув лише тут??
А автомобільні батареї на практиці юзав для живлення житла? У тебе реально нема друзів поговорити про все те, що тобі приходить в твою величезну голову, що ти все що там булькає і клокоче тягнеш розпльоскувати сюди?
6
6
4
П'ят 06 лют, 2026 20:12

  Wirująświatła написав:
  Господар Вельзевула написав:К тому же жуткий колхоз.
Я предпочел нормальную заводскую сборку,
у вас есть альтернатива на 15-20квт в пределах 2куе?


Вродь на Нкон їх збірки на 16 вже дешевше 2 куя. Для квартири більш ніж потрібно. Для будинку таких пару і блекаут хоч і на кілька днів не страшний.

https://www.nkon.nl/ru/nkon-ess-pro-51- ... terij.html

Правда нема наявності, вигрібли
6
6
4
П'ят 06 лют, 2026 20:26

  Wirująświatła написав:у вас есть альтернатива на 15-20квт в пределах 2куе?


Нет, но его вариант не будет стоить 2 куе даже за 15 кВт.
И будет глючить,а может и гореть.
П'ят 06 лют, 2026 20:42

  Hotab написав:Вродь на Нкон їх збірки на 16 вже дешевше 2 куя. Для квартири більш ніж потрібно. Для будинку таких пару і блекаут хоч і на кілька днів не страшний.

https://www.nkon.nl/ru/nkon-ess-pro-51- ... terij.html

Правда нема наявності, вигрібли

согласен. новые lifepo4 всяко лучше любого старья
2
3
П'ят 06 лют, 2026 21:20

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Ну так можно машину с лиферо4 затащить и распродать по запчастям(в теории), Болт же пилит так технику и живёт с этого, а кто то американцев спецом под разбор тягает(но это профессионалы наё... ближнего скажу честно)

Из опыта круга знакомых знаю что аккумулятор на 30Квт/ч летом покупали новый за 3,5куе. Сколько всё вкупе обошлось - могу уточнить. Но это реально на виллу на Самаре. С заведеной мощностью 10кВт всего то.
И ни Теслу жены ни от него не заряжают, ни обратного процесса не предусмотрели.
