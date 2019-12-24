RSS
Народний рейтинг банків, що діють в Україні, на форумі Finance.UA. Відгуки клієнтів щодо роботи українських банків та рівня обслуговування в них.
Оцініть обслуговування в цьому банку та обґрунтуйте свою оцінку

Sense Bank 3.5 5 106
1- Дуже погане. Грубіянили тощо.
12%
13
2- Погане. Некомпетентне.
8%
9
3- Задовільне. Хотілося б краще.
17%
18
4- Добре. Як і повинно бути.
40%
42
5- Відмінне. Дуже сподобалося.
23%
24
Всього голосів : 106
Повідомлення Додано: Сер 04 лют, 2026 13:54

  Amethyst написав:
  klug написав:Знаю, що ДУ і Алка - це не одне й те саме, але тісно інтегровані і Алка бачить баланс. У того ж ICU таке дроблення не прокатує
Ну це ж питання для фінмона від ДУ :wink:
А тута Офпред тільки від Алки, ото він вужом і в'ється, шоби типа відповісти на ваше хитромудре питання :lol:
Якихось повідомлень про подібні кейси від клієнтів тута не було 8)

Зрозумів. Будемо тестувати.
klug
 
Повідомлень: 9026
З нами з: 18.08.14
Подякував: 386 раз.
Подякували: 1275 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 00:14

  ternofond написав:
  ternofond написав:Комусь нараховували акційних 5% кешбеку за замовлення у застосунку Tickets.ua? Зробив два замовлення, кешбеку не нарахували. На підтримці три дні з'ясовували, відписали, що надіслали запит партнеру на приналежність терміналу до акції. Якщо підтвердять, кешбек нарахують, а коли х/з. Тому, хто планує робити замовлення на цьому сервісі, краще скористатися акційними пропозиціями інших банків.

Не пройшов і місяць як нарахували обіцяний бонус

Я чекав більш двох місяців та постійно турбував підтримку
rollo
 
Повідомлень: 1450
З нами з: 20.10.19
Подякував: 54 раз.
Подякували: 154 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 14:16

  klug написав:Якщо у різні місяці купити ОВДП у Алки на загальну суму більше 400к з погашеннями також у різні місяці - це (загальна сума паперів у ДУ) буде для неї додатковим тригером для фіншмону?

P.S. Знаю, що ДУ і Алка - це не одне й те саме, але тісно інтегровані і Алка бачить баланс. У того ж ICU таке дроблення не прокатує.

власне вже зацікавленість клієнта правилами фінмону має бути тригером для фінмону ;) й це напівжарт - а може взагалі не жарт. методологія фінмону має бути закрита від клієнтів, й навіть від працівників банку...
Shaman
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11575
З нами з: 29.09.19
Подякував: 817 раз.
Подякували: 1724 раз.
 
Профіль
 
2
4
5
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 22:05

Я ще такої прибацаної банки не бачив: анулювали зароблені у січні АТБ-горіхи, бо не були вибрані пвдвищені категорії. Я у правилах акції взагалі не бачу ні такого обов'язку, ні такої підстави для анулювання. Кидалово на рівному місці - впізнаю Алку.
klug
 
Повідомлень: 9026
З нами з: 18.08.14
Подякував: 386 раз.
Подякували: 1275 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 22:48

Re: Sense Bank

  klug написав:анулювали зароблені у січні АТБ-горіхи, бо не були вибрані пвдвищені категорії. Я у правилах акції взагалі не бачу ні такого обов'язку, ні такої підстави для анулювання

https://sensebank.ua/regulations-cashu
8.1. Банк залишає за собою право анулювати Бонуси, якщо в Учасника Програми:
...
8.1.3. відсутні операції в мобільному додатку Sense SuperApp в розділі в розділі Програми винагород «Cash'u Club» (вибір підвищених категорій кешбеку, або повернення бонусів грошима на картку, або обмін бонусів в розділі «Обмін бонусів») впродовж останніх 180 днів з моменту підключення до Програми та у відповідності до п.8.4., та/ або
8.1.4. відсутні покупки (у т.ч. при здійсненні токенізованих операцій) по всім Карткам Учасника впродовж останніх 180 днів у відповідності до п.8.4.

Т.е. обмен орехов на деньги/бонусы был, но всё равно потребовали ещё и выбора категорий? Странно так. Ещё более странно, что за месяц до того в приложение предупреждающий пушик не приходил. У меня был. Выбрал категории, сделал ореховую покупку и сохранил орехи. А через почти две недели после крайнего срока даже дождался здесь ответа, что покупка должна быть ее просто по карте, как в Правилах написано, а приносящей орехи.
moveton
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6608
З нами з: 23.03.18
Подякував: 103 раз.
Подякували: 809 раз.
 
Профіль
 
3
8
1
Повідомлення Додано: Чет 05 лют, 2026 23:56

  moveton написав:Т.е. обмен орехов на деньги/бонусы был, но всё равно потребовали ещё и выбора категорий?

Саме так, у січні були накопичення і був обмін. Ще взагалі не пройшло 180 днів, як я навіть картку відкрив. Ще раз звертаю увагу, що списали саме січневі 2% бонуси за АТБ. Якби я порушив загальні правила, то тоді мало б списати усі січневі бонуси, а не лише частину.
klug
 
Повідомлень: 9026
З нами з: 18.08.14
Подякував: 386 раз.
Подякували: 1275 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 05:01

Все ж знайшов я цей пункт:
4.9. Нараховані по умовам Акції бонуси за весь період її дії Банк має право анулювати, у випадку якщо Учасник Акції протягом місяця, за який нарахуються Бонуси по Акції:

· не обирав Категорії згідно з Правилами програми «Cash’u Club»;

Що позбавляє сенсу апеляцію, але не робить його менш зашкварним.
klug
 
Повідомлень: 9026
З нами з: 18.08.14
Подякував: 386 раз.
Подякували: 1275 раз.
 
Профіль
 
1
4
Повідомлення Додано: П'ят 06 лют, 2026 21:07

Re: Sense Bank

Так АТБ никак не связан с категориями. Абсолютно не логичный пункт...
Кстати, акция может быть многомесячной, как с тем же АТБ.
То есть, один месяц не выбрал категории - аннулируют за весь период?
Arien
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1291
З нами з: 09.09.14
Подякував: 176 раз.
Подякували: 85 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 07 лют, 2026 01:01

  Arien написав:Так АТБ никак не связан с категориями. Абсолютно не логичный пункт...

Згоден. Зв'язок взагалі не очевидний. Особливо гидко відчувається, що спочатку нараховують, а потім анулюють. Якби хоч конкурентні категорії пропонували, то я може й наткнувся на це, а так там якийсь шлак, де у інших банках є кращі пропозиції.
klug
 
Повідомлень: 9026
З нами з: 18.08.14
Подякував: 386 раз.
Подякували: 1275 раз.
 
Профіль
 
1
4
