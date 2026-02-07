Додано: Нед 08 лют, 2026 00:31

Господар Вельзевула написав: Вы же понимаете что атаки не остановит ничто, и света может не быть вообще, а про следующую зиму вообще молчу.

Я бы вкладывался не в батареи, а дачу с печью и колодцем Вы же понимаете что атаки не остановит ничто, и света может не быть вообще, а про следующую зиму вообще молчу.Я бы вкладывался не в батареи, а дачу с печью и колодцем

пределов во что вкладываться не существует. Какое снабжение продуктами на дачах? Что там с экстренной медициной? С безопасностью? С СТО? Сколько км до ближайшей АЗС?В обмен на кое какие (небольшие) плюшки вы получаете чемодан других проблем. Если это именно дача, а не дом в городе/пригороде.Сегодня заряжал акумы в пункте незламности. Если докупить ещё 2 комплекта (150уе) тогда сутки прохожу норм (без подачи э.э. вообще) дею туда не затащить, да и вряд ли их переноски выдержат её 10квт. Поэтому в маленьких батареях есть свой вайб. Они незаметные, лежат в сумке вместе с зарядным, например на полу, внимание не привлекают (столы заняты ноутами и телефонами)напомню у меня газ.котел основной потребитель. Акумы оставляю там, через 3 часа забираю, взамен оставляю другие . Можно канеш и там посидеть, с народом пообщаться. Люди сидят. Кому нефиг делать. Женщины 50+ в основном. Но это все мелочи.Самое страшное когда нечего жрать. Дневники блокадного ленинграда есть в сети. Конечно заблокировать целую страну на грани фантастики, но гиперинфляцию раскрутить нашим гениям вполне по зубам. А от гипер до пустых полок один шаг. Никому не интересно продавать то что завтра будет дороже. Думаю 90е помните. Кооперативные магазины, комиссионки где продавали ЕДУ ( консервы, алкоголь, жвачку). В киосках вода/мороженное начали продавать замороженные ножки Буша. Помню купил а как размораживать не знаю, так и жарил, точнее тушил.Из смешного руководство нашего осбб с января подняло взносы и как следствие себе зарплаты (на 70%), Идея купить один на ЖК генератор для зарядки гаджетов и экофлоу в голову им не пришла. Считалось что общая беда делает людей добрее и гуманнее. Х.там. деградация общечеловеческих ценностей в полный рост. Насрать чем вы там заряжаете свои гаджеты, главное поднимите нам зарплаты скорее. Как раз на генератор хватило бы. Теперь наверное будем отдельно скидывается и нанимать ещё персонал кто бы его заправлял и обслуживал.