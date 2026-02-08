Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Wirująświatła ну там підняття в сумі на десятки тисяч, а зарплати собі на тищу-другу, мабуть . Все ж причина підняття мабуть зростання собівартості послуг. Щодо емпатії, якось у нас трохи краще з цим. У нас як я згадував кілька вводів, то майже завжди є ті, у кого світло є. І люди пропонують у них заряджати свої гаджети, приготувати щось швидке з їжі. В душ ще не кличуть 😅 Особисто у мене з 10-кою (кВтгод) стало впевненіше набагато. По суті повністю автономна доба майже без обмежень себе. Лише бойлер і ТП в санвузлі чекає появи мережі, все решта працює як завжди. Ліфти і вода є всюди. Ясна справа що це поки власна котельня гріє . Якщо вона по якійсь причині потухне, буде виживання. Але це питання вже також майже вирішено: на генератор судного дня майже таки зібрали 250+ тисяч грн . Проте на мою думку вже краще його не купляти зараз «за скільки пропонують», а почекати припинення ажіотажу через кілька місяців, коли стане повністю тепло.
Теорія Франта, що рулить ламповий хрущ, розлітається на щепки. Рулить твій газовий котел. А на другому місці будинкова власна газова котельня на 700+ квартир.
Жаль Стасюк не прибіжить порадіти за мене. Обіцяв приходити раз на тиждень тролити, а тут так невдобно вийшло
Важчого графіку ще не було. Побачимо чи буде так на практиці:
сутки без э.э. можно пройти относительно дёшево. А 2-3 суток? Вся твоя схема рассчитана на 20-30 часов автономности, потом карета превращается в тыкву. Понятно что блекаутов по 30+ часов пока ещё не было, как раз самое время подумать что делать когда такие появятся.
я написал а потом подумал а может оно и к лучшему что нет своего генератора, потом начнутся неконтролируемые доплаты на бенз при этом очередь из 100 квартир со своими удлинителями и 2-3 сотней гаджетов. Я бы в этой толпе не толпился поэтому с меня получается взнос был бы впустую. А организовать цивилизованно очередь у каждого квартиры например 2 часа ОСББ не по зубам. Хотя это могут делать онлайн скрипты без вложений. По любому найдется дурак который все поламает.
Десь стільки і готовий сидіти чекати відновлення хоч на 2-3 години. Якщо більше - на запасний . Бак бензину має бути повний завжди. Не менше 3/4. А так то я на радість Фокса зі Стасюком вже на березі індійського океану (в акурат напроти Мадагаскару) . І хоч той тормоз при*** гигикає «Зімбабве» , «спідозні шмари» , але світло тут зникає на 1-2 хвилини на добу , а в супермаркетах вибір як в Україні , і по цінам інколи дешевше. Так у кого «Зімбабве»? 😅
Загалом у світі багато цікавих країн з «нецікавими» назвами . І в порівнянні з нинішньою Україною вони вже привабливіші для життя. Вічне тепло , океанічні піщані пляжі, недорогі продукти і напої , і є основні сервіси. Крім Мапуто (де я зараз) ще пролітав і ночував в готелі в Дар ес Салаам в Танзанії. Теж цілком пристойне для життя місто.
Господар Вельзевула написав:Пардон, я про площадь квадратов 200 как у меня и про дом. Квартиры меня интересовали лишь как инвестиция, но слава Богу- пронесло.
Я вибачаюсь, а навіщо отоплювати весь будинок. От в Закарпатті існує древня традиція: побудувати хату більшу, ніж в сусіда (хоча б на 300-400 м^2), а взимку жити в нярошці (гібрид кухні і спальні: окреме приміщення на 12-15 м^2 , де є диван, плита та холодильник)