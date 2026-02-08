Додано: Нед 08 лют, 2026 07:13

ну там підняття в сумі на десятки тисяч, а зарплати собі на тищу-другу, мабуть . Все ж причина підняття мабуть зростання собівартості послуг.Щодо емпатії, якось у нас трохи краще з цим. У нас як я згадував кілька вводів, то майже завжди є ті, у кого світло є. І люди пропонують у них заряджати свої гаджети, приготувати щось швидке з їжі. В душ ще не кличуть 😅Особисто у мене з 10-кою (кВтгод) стало впевненіше набагато. По суті повністю автономна доба майже без обмежень себе. Лише бойлер і ТП в санвузлі чекає появи мережі, все решта працює як завжди.Ліфти і вода є всюди.Ясна справа що це поки власна котельня гріє . Якщо вона по якійсь причині потухне, буде виживання.Але це питання вже також майже вирішено: на генератор судного дня майже таки зібрали 250+ тисяч грн . Проте на мою думку вже краще його не купляти зараз «за скільки пропонують», а почекати припинення ажіотажу через кілька місяців, коли стане повністю тепло.Теорія Франта, що рулить ламповий хрущ, розлітається на щепки. Рулить твій газовий котел. А на другому місці будинкова власна газова котельня на 700+ квартир.Жаль Стасюк не прибіжить порадіти за мене. Обіцяв приходити раз на тиждень тролити, а тут так невдобно вийшлоВажчого графіку ще не було. Побачимо чи буде так на практиці: