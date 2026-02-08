RSS
Готуємося до найгіршого,
сподіваємося на краще

Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 12:38

Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще

Так новый дом да за приемлемый бюджет в центре или прицентралье хрен построишь
Тем более приличного метража да с ремонтом «от Бетона»
И имея лишних тысяч 200-…. отсюда лучше валить а не приспосабливаться жить в условиях камчатской тайги
Повідомлення Додано: Нед 08 лют, 2026 12:44

  барабашов написав:Так новый дом да за приемлемый бюджет в центре или прицентралье хрен построишь
Тем более приличного метража да с ремонтом «от Бетона»
И имея лишних тысяч 200-…. отсюда лучше валить а не приспосабливаться жить в условиях камчатской тайги

вы слепили два ответа в один :(
