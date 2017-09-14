Коли зв’язок зникає: не судний день, але серйозний дзвінок
✍️ Це ще не судний день. Але після вже незліченної кількості обстрілів стало очевидно: система зв’язку в Україні почала сипатися. Не раптово, не несподівано, а саме так, як і мало статися за цих умов.
Нічого принципово нового не відбулося. Про це говорили, писали, попереджали. Проте тепер це вже не прогнози, це реальність.
Не всі готувались до цього апокаліпсу…
📌 Першими, як і прогнозувалось, впали мобільні оператори. І коли мені розповідають, як «круто» в них усе працює, я завжди прошу подивитися не на центр столиці, а на села й малі міста. Наприклад, вчора на в’їзді в Бровари, жодної рисочки зв’язку від усіх трьох операторів. Жодної.
Час відсутності електроенергії став настільки довгим, що за мобільними мережами почали валитися й фіксовані оператори, які не модернізувались. Їхні мережі побудовані за старими схемами, де на кожному вузлі стоять акумулятори, але акумулятори не вічні. Вони розряджаються. І тоді зникає все.
📍 І мобільні, і фіксовані оператори мають спільну проблему: їхні мережі потребують величезної кількості персоналу підтримки. Людей, які вміють: 👉 возити паливо до генераторів, 👉 розвозити заряджені акумулятори, 👉 шукати місця, де ці акумулятори взагалі можна зарядити.
Саме тут починається те, до чого система не була готова. Яб навіть сказав, що не готувалась! Гроші вкладались куди завгодно (шукались схеми як вивести бабло), але в стійкість мереж не вкладалось.
Сама тому, з фіксованого сегмента не сучасного оператора, почали масово тікати абоненти. І це логічно! Абоненту потрібен сервіс, і йому глибоко похеру як зветься його оператор.
Куди тікають абоненти? Вони тікають не «в нікуди», а до малих і середніх операторів, тих самих, яких ледь не знищили податковим тиском за поданням Мінфіну. 🤬 Я прямо скажу: я вважаю це злочином і диверсією проти суспільства та держави.
Але найцікавіше починається далі.
Давайте проаналізуємо до чого призводить, монополізацію тепла та енергетики? По факти ми бачимо колапс. І ми вже бачимо ці наслідки.
🤔 Операторам варто готуватися до сценарію, коли електроенергію взагалі перестануть постачати. Не на чотири години. Не на три. Навіть не на одну годину на добу. Просто не буде. І приклад тому той самий Херсон.
ти задаєш риторичні питання. ти воюєш тому, що громадянин країни й жив тут, а не поїхав чомусь, коли отримав румунський паспорт. в тому б випадку воював лише тоді, коли нападуть на Румунію...
ти теж громадянин України але не воюєш. І працюєш за гроші за які ти добровільно погодився працювати. То чого хтось має довічно примусово бути на фронті а хтось кататись європами? В мене якийсь паспорт не такий? Хочете water ща гроші під заставу випускати ? Випускайте й нас за ті самі гроші)
нажаль це створила влада , ыдыть питайте цю зраду або нарід
Востаннє редагувалось Vadim_ в Нед 08 лют, 2026 15:15, всього редагувалось 1 раз.
Shaman написав:ти задаєш риторичні питання. ти воюєш тому, що громадянин країни й жив тут, а не поїхав чомусь, коли отримав румунський паспорт. в тому б випадку воював лише тоді, коли нападуть на Румунію...
ти теж громадянин України але не воюєш. І працюєш за гроші за які ти добровільно погодився працювати. То чого хтось має довічно примусово бути на фронті а хтось кататись європами? В мене якийсь паспорт не такий? Хочете water ща гроші під заставу випускати ? Випускайте й нас за ті самі гроші)
немає. це одна з найбільших проблем. й корупція в ТЦК теж дуже шкідлива. хоча якраз через неї дехто з форумчан й проскочив...
а влада уникає це питання, бо воно не популярне, а в нас під час війни дехто думає про рейтинги. щоб бути Черчиллем треба думати про країну, а не про вибори. може зараз щось зміниться, та й багато хто з політологів вважає, що другий строк не світить декому
я вже написав на валютній гілці - й девал не завадить, бо отримувати дохід 15% в доларах - не дуже схоже на війну. всі то всі. в економіці в країні треба теж значно обмежувати популізм...
Удар 7 февраля 2026 года — это одна из самых масштабных комбинированных атак России по энергетической инфраструктуре Украины за последние месяцы. Он произошёл в ночь с 6 на 7 февраля (с вечера 6 февраля до утра 7 февраля). Вот подробный разбор на основе официальных заявлений, данных Минобороны РФ, "Укрэнерго", Минэнерго Украины, Воздушных сил ВСУ и СМИ. Общая картина атаки Тип: комбинированная ракетно-дроновая атака. Основная цель — объекты энергетики (высоковольтные подстанции, линии электропередач 750 кВ и 330 кВ, тепловые электростанции). Фокус — запад и центр Украины (ключевые узлы, обеспечивающие выдачу мощности АЭС и связь с европейской энергосистемой). Масштаб — одна из самых разрушительных атак по энергетике за всю войну (по оценкам украинских экспертов и СМИ). Средства поражения (по данным Воздушных сил ВСУ и Минобороны РФ) Дроны — более 400 ударных БПЛА (в основном Shahed, также "Гербера", "Италмас" и другие типы). Летели с 5 направлений (Курск, Орел, Брянск, Приморско-Ахтарск, Шаталово). Ракеты — около 40–70 единиц (по разным оценкам): крылатые ракеты воздушного и морского базирования (Х-101, "Калибр"); гиперзвуковые аэробаллистические ракеты "Кинжал"; баллистические ракеты (в т.ч. "Искандер", "Циркон" для пробития ПВО в Киеве). Всего средств воздушного нападения — около 447–500 (по данным ВСУ). Результат работы ПВО (по данным Воздушных сил, командование "Запад"): Сбито/подавлено ~65 дронов Shahed + 24 крылатые ракеты ("Калибр", Х-101 и др.). Попадания зафиксированы в 27 локациях. Основные поражённые объекты (по заявлениям Минэнерго Украины, "Укрэнерго" и СМИ) Подстанции 750 кВ: "Западноукраинская" (Львовская область) — крупнейшая подстанция в Европе, ключевая для выдачи мощности Ровенской и Хмельницкой АЭС, связи с ЕС. "Киевская" — связывает Ровенскую и Хмельницкую АЭС с Киевским энергоузлом. Тепловые электростанции: Бурштынская ТЭС (Ивано-Франковская обл.) — ключевая для западных областей и импорта из Европы. Добротворская ТЭС (Львовская обл.) — питает Львовщину, частично Волынь и Ровно. Трипольская ТЭЦ (Киевская обл.) — покрывает Киев, Житомир, Черкассы. Возможно, частичные попадания по Ладыжинской и другим ТЭС. Воздушные линии — магистральные ВЛ 750 кВ и 330 кВ (основа национальной сети). Удар был направлен именно на передачу энергии (подстанции и линии), а не только на генерацию — это изменило тактику по сравнению с предыдущими атаками. Последствия Атомные электростанции — все подконтрольные АЭС (Ровенская, Хмельницкая, Южно-Украинская) вынужденно разгружены (снижение мощности) из-за повреждения питающих подстанций и линий. Это создало угрозу безопасности (по словам Зеленского — "опасность для всей Европы"). Дефицит мощности — существенно вырос (по оценкам — до 2,3–2,7 ГВт дополнительно, общий дефицит мог достигать 8 ГВт). Отключения света: Введены аварийные отключения по всей Украине (4,5–5 очередей в большинстве регионов). В восточных и северных областях — специальные графики. Обычные графики почасовых отключений не действовали (отменены). В Киеве и области — экстренные отключения (ДТЭК), свет мог быть 1–2 часа в сутки в худшие моменты. Запрос аварийной помощи от Польши (активирован "Укрэнерго"). Другие последствия: Взрывы и повреждения в Киевской, Львовской, Ивано-Франковской, Ровенской, Винницкой, Хмельницкой, Тернопольской областях. Есть жертвы и раненые (в т.ч. 1 погибший в Ровенской обл.). В Ивано-Франковске призывали запасаться водой (из-за проблем с насосами). Позиция России (Минобороны РФ) Удар нанесён высокоточным оружием, в т.ч. гиперзвуковыми "Кинжалами". Цели — объекты энергетической и транспортной инфраструктуры, "используемые в интересах ВСУ", а также предприятия ВПК. Все назначенные объекты поражены. Это "массированный удар возмездия" (в ответ на украинские атаки). Оценка экспертов и СМИ Украинская сторона — один из самых разрушительных ударов по энергетике за войну, целенаправленный террор в морозы. Российские СМИ — успешный удар по "критической инфраструктуре ВСУ", эффективное возмездие. ISW — Россия накопила оружие во время "моратория" (по просьбе Трампа) и сразу после его окончания нанесла две мощные серии ударов (3 февраля и 7 февраля). Ситуация в энергосистеме остаётся чрезвычайно сложной. Восстановление займёт недели/месяцы, ближайшие дни (особенно при морозах) будут тяжёлыми. На 8 февраля по всей стране действовали графики отключений. Если нужны детали по конкретному региону или обновления на сегодня — напиши, уточню.
ти задаєш риторичні питання. ти воюєш тому, що громадянин країни й жив тут, а не поїхав чомусь, коли отримав румунський паспорт. в тому б випадку воював лише тоді, коли нападуть на Румунію...
ти теж громадянин України але не воюєш. І працюєш за гроші за які ти добровільно погодився працювати. То чого хтось має довічно примусово бути на фронті а хтось кататись європами? В мене якийсь паспорт не такий? Хочете water ща гроші під заставу випускати ? Випускайте й нас за ті самі гроші)
нажаль це створила влада , ыдыть питайте цю зраду або нарід
як ти радиш іти і питати? це дизертирство, років 7 дадуть. Питати у влади можеш тільки ти, а ми як засуджені в тюрмі і засуджені безстроково. Нам навіть пиво заборонено пити, можливо й у відпустці заборонено))) А ти кажеш іди і питай.
Військовослужбовцям в Україні заборонено займатися бізнесом (керувати юрособами), бути членами політичних партій, брати участь у страйках, розголошувати таємну інформацію (найменування частин, позиції), вживати алкоголь на службі, а також відмовлятися від виконання наказів чи проходити огляд на сп'яніння. Основні заборони для військовослужбовців: Комерційна діяльність: Заборонено займатися іншою оплачуваною діяльністю, окрім викладацької, наукової, творчої, медичної або інструкторської (спортивної), якщо це не заважає службі. Військові не можуть бути директорами підприємств. Політична діяльність: Заборонено членство в політичних партіях/рухах, організація страйків. Інформаційна безпека: Заборонено розголошувати інформацію про найменування частин, підрозділів, їх розташування та бойові дії. Дисципліна та поведінка: Заборонено з'являтися у нетверезому стані на службі, вживати алкоголь, наркотики. Релігійні обмеження: Не можна використовувати службові повноваження для релігійної пропаганди та створювати релігійні структури у частинах. Службові обов'язки: Заборонено самовільно залишати частину (СЗЧ), відмовлятися від виконання наказів.