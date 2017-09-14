Додано: Нед 08 лют, 2026 15:11

Коли зв’язок зникає: не судний день, але серйозний дзвінок



✍️ Це ще не судний день.

Але після вже незліченної кількості обстрілів стало очевидно: система зв’язку в Україні почала сипатися. Не раптово, не несподівано, а саме так, як і мало статися за цих умов.



Нічого принципово нового не відбулося. Про це говорили, писали, попереджали. Проте тепер це вже не прогнози, це реальність.



Не всі готувались до цього апокаліпсу…



📌 Першими, як і прогнозувалось, впали мобільні оператори. І коли мені розповідають, як «круто» в них усе працює, я завжди прошу подивитися не на центр столиці, а на села й малі міста. Наприклад, вчора на в’їзді в Бровари, жодної рисочки зв’язку від усіх трьох операторів. Жодної.



Час відсутності електроенергії став настільки довгим, що за мобільними мережами почали валитися й фіксовані оператори, які не модернізувались. Їхні мережі побудовані за старими схемами, де на кожному вузлі стоять акумулятори, але акумулятори не вічні. Вони розряджаються. І тоді зникає все.



📍 І мобільні, і фіксовані оператори мають спільну проблему:

їхні мережі потребують величезної кількості персоналу підтримки.

Людей, які вміють:

👉 возити паливо до генераторів,

👉 розвозити заряджені акумулятори,

👉 шукати місця, де ці акумулятори взагалі можна зарядити.



Саме тут починається те, до чого система не була готова.

Яб навіть сказав, що не готувалась! Гроші вкладались куди завгодно (шукались схеми як вивести бабло), але в стійкість мереж не вкладалось.



Сама тому, з фіксованого сегмента не сучасного оператора, почали масово тікати абоненти. І це логічно! Абоненту потрібен сервіс, і йому глибоко похеру як зветься його оператор.



Куди тікають абоненти?

Вони тікають не «в нікуди», а до малих і середніх операторів, тих самих, яких ледь не знищили податковим тиском за поданням Мінфіну.

🤬 Я прямо скажу: я вважаю це злочином і диверсією проти суспільства та держави.



Але найцікавіше починається далі.



Давайте проаналізуємо до чого призводить, монополізацію тепла та енергетики? По факти ми бачимо колапс.

І ми вже бачимо ці наслідки.







🤔 Операторам варто готуватися до сценарію, коли електроенергію взагалі перестануть постачати.

Не на чотири години.

Не на три.

Навіть не на одну годину на добу. Просто не буде. І приклад тому той самий Херсон.