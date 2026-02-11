Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Vadim_ написав:нету в бывшем совке котелен на одну хрущёвку
что это меняет? другие дома нужно будет отапливать бесплатно? не вижу с чем ты споришь. Увеличивай мощность насоса кратно количеству домов. Их жители с удовольствием купят дешевое тепло, если альтернатива греться деями по 1куе или пропаном/керосином. Чем больше потребителей тем быстрее себя окупит котельная. Хуже всего с бараками в 2 этажа. Для них такое отопление будет золотое.
вспомни с чего началося... , напомню, єдвигатель на 50 кВт
Почалося з повністю абсурдної цифри в 50 кВт, і навіть якщо розглядати насос у теплопункті на квартал хрущовок ця цифра залишається абсурдною. Для висотки на 25 поверхів, а це треба качати на 75 метрів нагору, на 300-400 квартир вистачає на порядок меншої потужності. А тут хрущі по 5 поверхів, або панельки по 9, яким треба ще вдвічі менше. За умов хоча б мінімальної самоорганізації співвласників вирішити це питання можна елементарно, і воно не потребує якихось колосальних інвестицій. І тим більше не потребує махіни на 50кВт. Наразі один генератор на 50кВт здатен заживити в сучасній багатоповерхівці насоси на воду, на опалення, пару ліфтів і мінімальне освітлення і це все разом. І більшість потужності йде на ліфти
Wirująświatła написав:что это меняет? другие дома нужно будет отапливать бесплатно? не вижу с чем ты споришь. Увеличивай мощность насоса кратно количеству домов. Их жители с удовольствием купят дешевое тепло, если альтернатива греться деями по 1куе или пропаном/керосином. Чем больше потребителей тем быстрее себя окупит котельная. Хуже всего с бараками в 2 этажа. Для них такое отопление будет золотое.
вспомни с чего началося... , напомню, єдвигатель на 50 кВт
Почалося з повністю абсурдної цифри в 50 кВт, і навіть якщо розглядати насос у теплопункті на квартал хрущовок ця цифра залишається абсурдною. Для висотки на 25 поверхів, а це треба качати на 75 метрів нагору, на 300-400 квартир вистачає на порядок меншої потужності. А тут хрущі по 5 поверхів, або панельки по 9, яким треба ще вдвічі менше. За умов хоча б мінімальної самоорганізації співвласників вирішити це питання можна елементарно, і воно не потребує якихось колосальних інвестицій. І тим більше не потребує махіни на 50кВт. Наразі один генератор на 50кВт здатен заживити в сучасній багатоповерхівці насоси на воду, на опалення, пару ліфтів і мінімальне освітлення і це все разом. І більшість потужності йде на ліфти
не путайте современную систему и оборудование на пару свечек ЖК и советскую котельную с советским оборудованием на 20 хрущей, теаретеги
Востаннє редагувалось Vadim_ в Сер 11 лют, 2026 14:58, всього редагувалось 1 раз.
для пса мб норм, а человеку нет. Цены растут в долларах на продукты - везде, на жилье в ЕС и ещё некоторых странах. 300уе в 2036 может быть хватит только на хлеб. Инфляция съест все твои расчёты. Запомни эти слова...
элементарный пример. В 2022 решил обновить все гаджеты, думал малоли будут работать те магазины и вообще логистика. Недавно чекнул цены, всё аналогичное х2 (именно тех моделей гаджетов уже в продаже нет). Доллар тоже вырос, но не в 2р.
‼️Україна вичерпала запаси EcoFlow на складах ЄС, — 24 канал
Наразі близько 80% усіх запасів зарядних станцій, що призначалися для ринків Німеччини, Франції, Іспанії та Нідерландів, вже перенаправлено та реалізовано в Україні.
Середня націнка продавців складає 20%. Проте фінальна ціна суттєво зросла порівняно з осінню 2025 року.
Така термінова логістика (літаками замість моря) додає 30–35% до вартості обладнання. Плюс впливає курс євро.
В Україні працюють 4–5 великих компаній, що збирають станції. Попри локальне виробництво, вони також стикнулися із дефіцитом запчастин та високою вартістю логістики з Китаю.
Подорожало все кроме AGM АКБ. Они как стоили 6-7к за 100Ач так и стоят вплотную приближаясь к 40-50АЧ lifepo4.
поки що для ноута та роутера вистачає куплених два роки тому 2 х 9А*г 12В в режимі 3 год є е.е. 6 год. нема; а для 2 год є е.е. 7 нема було впритик, приходилось ще вночі в ті 2 год, коли була е.е вставати та вмикати/вимикату підзарядку