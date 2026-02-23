RSS
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Повідомлення Додано: Нед 22 лют, 2026 13:18

  Faceless написав:
Vadim_ написав:
  Faceless написав:Ви,і інші , як теоретики у цьому питанні не розумієте проблему .
Девушка сама отключает не хуже Зубра а шо дальше,как заряджать аккумулятори?
Ви за два місяці схоже теж практиком не стали
Зубр як відключає так і включає назад. Стрибки не перманентні

навіть Ви не зрозуміли :( , Девушка даёт в определённых параметрах внешней сети, так зрозуміло? если 170 или 270 подаёт ДТЕК аккумуляторы не заряджаються и девушка пищит
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 00:33

  smdtranz написав:Faceless

так защита уже в инверторе есть
вопрос в том, чтоб пользоваться электричеством даже тогда, когда оно за пределами допустимого, то есть поставить стабилизатор
хотя это приводит к еще большей разбалансировке сети и выходу из строя всяких подстанций

но 270 с в том году установленного ДТЕК транса , как такое?
теоретики не в курсе , зубры :roll: :)
Повідомлення Додано: Пон 23 лют, 2026 00:38

  smdtranz написав:Faceless

так защита уже в инверторе есть
вопрос в том, чтоб пользоваться электричеством даже тогда, когда оно за пределами допустимого, то есть поставить стабилизатор
хотя это приводит к еще большей разбалансировке сети и выходу из строя всяких подстанций

это к хозяину сетей , ДТЕК , почему такой перекос , на одной фазе 230 а на другой 270
