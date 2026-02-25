|
|
|
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Сер 25 лют, 2026 05:48
Це іноє називається Mitsubishi Heavy і є професійною технікою.
У Gree топовою лінійкою буде серія U-crown , де у девʼятки вага зовнішнього блоку 42-45 кг і високі заявлені коефіцієнти ефективності.
Орієнтуватись виключно на коефіцієнти я б автору питання не рекомендував. Кити вміють їх малювати зі стелі. Якщо коф високий, а блок 28 кг , то 99% звіздьож.
З іншого боку, топовий У-кроун коштує 1 кує, а звичайний інверторний 500 уо . Невідомо скільки з покращеними коефіцієнтами енергоефективності ця різниця в ціні буде відбиватись .
Додано: Сер 25 лют, 2026 08:02
не вводи людей в заблуждение , это другая фирма не имеющая НИКАКОГО отношения к Митсубиши Электрик как и то что она професійна
Додано: Сер 25 лют, 2026 08:10
Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
там если разобраться, окажется что термодинамику не обманишь и эффективность зависит только от разницы температур, а не от марки. и у всех она плюс минус одинакова, хоть 30 кг блок, хоть 50)
и мощность обогрева на единицу потребления из розетки примерно одинакова.
неинверторный покупать нет смысла сейчас, и не из-за эффективности, а из-за комфорта.
показатели шума, вкл/выкл постоянный, температура воздуха на выходе и тд, все это у инверторных куда приятнее.
ну и надо брать только с управлением по вайфаю со смартфона
вот тут тоже экономия и удобство, можно летом включать перед приходом домой за полчаса и будет и комфортно, и целый день тарахтеть не будет. и пульт не будет валяться
Востаннє редагувалось smdtranz в Сер 25 лют, 2026 08:11, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 25 лют, 2026 08:11
Vadim_
Хто стверджував інше? Знайдеш цитату чи знову будемо читати пʼяний флуд?
Додано: Сер 25 лют, 2026 08:21
Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
как раз в комнату на 25 метром недавно брал такой
работает норм, быстро нагревает/охлаждает.
запас по мощности ибо солнечная сторона. ну и ему проще поддерживать температуру, не крутясь на полной мощности все время.
Додано: Сер 25 лют, 2026 08:22
smdtranz
Цікава версія, жаль що неправда.
Залежить від ефективності компресора, від теплообмінника (здатність холодному фреону спіймати з зимового повітря тепло і взяти на себе)
Холодильники у вас теж всі з одним класом енергоефективності? Старі Доньаси і сучасні електролюкси.
Цикл той самий там, що і в кондах.
Додано: Сер 25 лют, 2026 08:36
Hotab
ну есть может различия в несколько процентов. понятно, что чем больше теплообменник, тем лучше и все такое. но это не принципиально.
я верю в маркетинг и пи**. например то, что компрессор по документам на киловатт, а реально там 850 ватт. вот и слабее греет. ну так и меньше хавает
у холодильников энергоэффективность больше зависит от качества его теплоизоляции, там есть где развиваться, более дорогие материалы и вон он уже включается в сутки не на 3 часа, а на 2, у кондеев же этот фактор отсутствует. компрессор везде одинаковый, по принципу работы. кпд электродвигателя близок к 100%. хладагент тот же.
проще взять запас мощности и все, не будет работать на износ на предельных режимах и это уже повысит надежность и тд. при росте цены в процентов 10.
Додано: Сер 25 лют, 2026 08:48
Re: Готуємося до найгіршого, сподіваємося на краще
При этом по паспортным данным инверторный (по ещё одной теории это значит лучшую экономичность) холодильник с бОльшим числом часов в графе "Автономне збереження холоду" может иметь класс эффективности хуже, чем у которого часов автономности меньше и без инвертора. Но теории это строить не мешает.
Додано: Сер 25 лют, 2026 08:56
moveton
так инверторный против неинверторного эффективнее, это и так понятно.
и таки автономное сохранение холода не имеет прямой связи с показателем класса энергосбережения. ибо оно зависит и от теплоемкости охлажденного вещества (стенок, полок, всего оборудования внутри, ну и продуктов), а не только от качества теплоизоляции то есть и охлаждаться будет дольше при том же КПД
не говоря о том, что смотря при каких условиях мерять это самое сохранение холода. кто-то читает условия испытания этой техники? при какой загрузке, каких температурах? нет, конечно. паспорт это одно, а реальность это другое
как пример маленький холодильник нагревается внутри быстрее, чем большой, даже если компрессор и теплообменник там строго такие же. просто он и остывает быстрее
вопрос в том, стоит ли переплачивать за более дорогой инверторный против более дешевого инверторного ради экономии в 2% электричества, например
Востаннє редагувалось smdtranz в Сер 25 лют, 2026 09:00, всього редагувалось 1 раз.
|