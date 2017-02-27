Флайман он взагалі каже , що то нам всім здається що нафта і бенщини дорожчає , він взагалі то дешевшає
Додано: Сер 04 бер, 2026 15:07
Флайман он взагалі каже , що то нам всім здається що нафта і бенщини дорожчає , він взагалі то дешевшає
Додано: Чет 05 бер, 2026 09:05
Що з курсом? Сьогодні ОККО і ВОГ - 2 грн на бензин розумію що долар - 2 грн також не буде але може - мінус 0,2 - 0,4 грн ? Аграрії ще не почали здавати валюту? А коли почнуть масово - це по-моєму потужний драйвер на готівці що хто скаже ?
Додано: Чет 05 бер, 2026 11:04
Аграрії притримають валюту до останнього, щоб здати по макимуму десь перед Великоднем. Тому, до кінця березня лише вгору.
Додано: Чет 05 бер, 2026 12:17
Додано: Чет 05 бер, 2026 12:32
Додано: Чет 05 бер, 2026 13:08
Фраза "in money we trust" выглядит как злая пародия на "in God we trust". Я бы расценил это как намек на то, что связываться не стоит.
Додано: Чет 05 бер, 2026 13:27
а чому ви так вважаєте? є обґрунтування?
бо якщо почитати коментарі й НБУ, й різних аналітиків, то про те що аграрії почали продавати валюту кажуть з початку лютого. й це більш схоже на правду. я сам ще не дивився на динаміку надходжень, але великі аграрії підготовку по посівної починають взимку. бо тоді й паливо, й добриво дешевші. а паливо зараз взагалі треба купувати, а не чекати курсу валют.
з приводу зростання долара. останнім часом прийшли до консенсусу, що НБУ зараз при визначенні курсу орієнтується більш на євро. й тоді це зростання на 80 коп від початку тижня чітко корелює зі зміцненням долару відносно євро - з 1,18 до 1,16, 2%.
й як пов'язані аграрії та готівка? це більше впливає саме на безготівку...
Додано: Чет 05 бер, 2026 13:43
Євроелефанта ніхто не замітив
