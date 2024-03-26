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Новий сезон, обмежень немає.
Україна представила умови...

Новий сезон, обмежень немає. Україна представила умови...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 08:41

Новий сезон, обмежень немає. Україна представила умови...

Пропонуємо до обговорення:
Компанії Оператор ГТСУ та Укртрансгаз презентували умови нового сезону закачування газу для іноземних трейдерів.

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Новий сезон, обмежень немає. Україна представила умови закачування газу для іноземних партнерів
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Повідомлення Додано: П'ят 29 бер, 2024 08:41

Куди будуть закачувати ?
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Модератори: Ірина_, Модератор

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