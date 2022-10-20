У Києві, 29 березня 2024 року, відбулася головна фінансова премія України — FinAwards 2024.
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 01 кві, 2024 00:27
Визначили найкращу МФО онлайн
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Визначили найкращу МФО онлайн
Додано: Пон 01 кві, 2024 00:27
у жодному разі не співпрацюватиме з "манівео", навіть якщо це буде єдина фінансова установа. Ганьба, а не компанія з їх шахрайством стосовно виплати кешбеку. Відчув це на собі
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