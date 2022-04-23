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Шведський концерн зупинить потік китайських...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 01 кві, 2024 14:33
Пропонуємо до обговорення:
Батареї для мільйона автомобілів на рік — така перспективна потужність гігафабрики, яку побудує шведська група Northvolt на німецькому узбережжі Північного моря.
Дивися повний текст Шведський концерн зупинить потік китайських автомобільних акумуляторів до Європи
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Додано: Пон 01 кві, 2024 14:33
Розумні керівники в цих країнах, не клоуни
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