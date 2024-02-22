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У Києві та Дніпрі на деяких
дорогах збільшують дозволену...

У Києві та Дніпрі на деяких дорогах збільшують дозволену...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 18:54

У Києві та Дніпрі на деяких дорогах збільшують дозволену...

Пропонуємо до обговорення:
З 1 квітня до 1 листопада на деяких ділянках доріг Києва та Дніпра збільшили швидкість руху транспортних засобів.

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У Києві та Дніпрі на деяких дорогах збільшують дозволену швидкість руху: список ділянок
R2
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 18:54

Перелік ділянок доріг, на яких дозволяється швидкість руху транспортних засобів до 80 км/год:

Жесть, нештрафуемый порог - 100 км в час, до 130 км в час - 8 долларов. В какой стране ещё такое возможно?
yevgenmuza
 
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Повідомлення Додано: Пон 01 кві, 2024 21:26

Re: У Києві та Дніпрі на деяких дорогах збільшують дозволену

Зараз почнеться істерика у урбанастів і велосипедастів.
unicdima
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Модератори: Ірина_, Модератор

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