У Львові розвиватимуть електромобільність та планують відмовитися від дизельних автобусів.
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У Львові розвиватимуть електромобільність та відмовляться від дизельних автобусів
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Додано: Нед 07 кві, 2024 13:33
У Львові розвиватимуть електромобільність та...
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У Львові розвиватимуть електромобільність та відмовляться від дизельних автобусів
Додано: Нед 07 кві, 2024 13:44
Згадайте мою суперечку з Бандерлогом....
Як бачите не тільки я прийшов до висновку що
Виходячи з сьогоднішнього рівня технологій , економічно доцільно використання електротяги, адже кожен автобус (особисто проводив опитування серед шоферів міських і приміських маршрутів) за робочу зміну витрачає 50-70 літрів палива , роблячи при цьому 4-6 кіл...
Тобто навіть маючи батарейку в 50Квт*год(300кг ваги, 300 000 грн/штука, 5000 циклів заряд/розряд) і точку заряду( або заміни батарей) на кінцевій кола , на протязі дня принесе приблизно
60 літрів*50 грн-180квт*год*7,50грн=1650 грн за добу економії на паливі.
Додано: Нед 07 кві, 2024 13:58
Прорахуй особисто для мене економію при відсутності електрики.
Дякую
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