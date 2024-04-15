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Додано: Пон 08 кві, 2024 21:01
виїздне стягнення з боржників
На жаль заборгував банку. Прійшов лист на електронну пошту, що банк розглядає можливість розглядає можливість передачі справи в роботу працівників виїзного стягнення. Напішить будь-даска, яке виїздне стягнення можливе після прийняття законодавства про коллекторів?
Додано: Пон 15 кві, 2024 13:25
Re: виїздне стягнення з боржників
Згідно з українським законодавством про колекторську діяльність, колектори (або стягувачі) не мають права самостійно проводити виїздне стягнення або вживати будь-яких примусових заходів для стягнення боргу. Законодавство передбачає, що виїздне стягнення може проводити виконавчий проваджувач на підставі виконавчого листа, який виданий судом.
Таким чином, якщо банк передасть вашу справу колекторській компанії, це не означає автоматичного виїздного стягнення. Колекторська компанія може надіслати вам письмове повідомлення про ваш борг і намагатиметься домовитися з вами щодо сплати. Однак, вони не мають права застосовувати примусові заходи без виконавчого листа, виданого судом.
Якщо ви отримали повідомлення від колекторської компанії, важливо дотримуватися законодавства та захищати свої права. Якщо у вас виникли питання або сумніви щодо процедур стягнення боргу, краще звернутися до юриста або спеціаліста з правових питань для консультації та допомоги.
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