RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Де в Україні найбільше
корупціонерів. Спойлер — це не...

Де в Україні найбільше корупціонерів. Спойлер — це не...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 14:25

Де в Україні найбільше корупціонерів. Спойлер — це не...

Пропонуємо до обговорення:
У 2023 році о Реєстру корупціонерів потрапили 2,4 тис. осіб. Це майже утричі менше порівняно з 2021 роком.

Дивися повний текст
Де в Україні найбільше корупціонерів. Спойлер — це не Київ (інфографіка)
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99866
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: П'ят 12 кві, 2024 14:26

Шановні форумчани, як гадаєте, в чому причина зменшення загального числа корупціонерів?
Модератор
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 6117
З нами з: 25.01.06
Подякував: 71 раз.
Подякували: 431 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 21 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
НБУ назвав причини, чому зростатимуть зарплати в Україні...
R2 » Чет 11 кві, 2024 12:29
2 163
Переглянути останнє повідомлення
Чет 11 кві, 2024 12:44
Примат
Скільки коштує купити квартиру в Україні: ціни на...
R2 » Чет 04 кві, 2024 16:19
4 1047
Переглянути останнє повідомлення
Пон 08 кві, 2024 22:04
Faceless
Що спровокувало зростання курсу долара в Україні й чого...
R2 » Чет 28 бер, 2024 10:20
2 1157
Переглянути останнє повідомлення
Чет 28 бер, 2024 13:06
lsd08111982

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.