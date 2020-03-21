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Міняйло інтегрує оголошення Валютного аукціону,...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 12 кві, 2024 14:35
Пропонуємо до обговорення:
Міняйло оголошує про партнерство з Валютним аукціоном, найбільшим в Україні сервісом по розміщенню оголошень з обміну валюти від порталу Minfin.com.ua.
Дивися повний текст Міняйло інтегрує оголошення Валютного аукціону, розширюючи сервіс обміну валют для українців
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