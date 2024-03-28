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У Держстаті розповіли, як
за рік змінились ціни на...

У Держстаті розповіли, як за рік змінились ціни на...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 16:44

У Держстаті розповіли, як за рік змінились ціни на...

Пропонуємо до обговорення:
В Україні з березня 2023 року до березня 2024 року тарифи на комунальні послуги на 12,8%.

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У Держстаті розповіли, як за рік змінились ціни на комунальні послуги
R2
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Повідомлення Додано: Пон 15 кві, 2024 16:44

Шановні читачі, на скільки збільшилися суми у Ваших комунальних платіжках?
Яка послуга обходиться найдорожче?
Ірина_
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