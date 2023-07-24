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Invest Talk Summit 2024

Invest Talk Summit 2024
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Події порталу FINANCE.UA, нові продукти та сервіси.
Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 12:52

Invest Talk Summit 2024

Шановні форумчани!

Якщо Ви в пошуку найефективніших на сьогодні інвестиційних інструментів та стратегій — запрошуємо почути думки експертів на Invest Talk Summit 2024.
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До 21 квітня діє спеціальна ціна на квитки — 1500 грн.

Купити квитки можна за посиланням
Ірина_
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