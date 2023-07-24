Якщо Ви в пошуку найефективніших на сьогодні інвестиційних інструментів та стратегій — запрошуємо почути думки експертів на Invest Talk Summit 2024.
До 21 квітня діє спеціальна ціна на квитки — 1500 грн.
Купити квитки можна
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Події порталу FINANCE.UA, нові продукти та сервіси.
Додано: Вів 16 кві, 2024 12:52
Invest Talk Summit 2024
Шановні форумчани!
Якщо Ви в пошуку найефективніших на сьогодні інвестиційних інструментів та стратегій — запрошуємо почути думки експертів на Invest Talk Summit 2024.
До 21 квітня діє спеціальна ціна на квитки — 1500 грн.
Купити квитки можна
Додано: Пон 22 кві, 2024 14:10
Обмежена пропозиція від Finance.ua!
Шановні форумчани!
Invest Talk Summit - це виняткова платформа для професійних інвесторів проявити себе, для спікерів - надати знання, які базуються на багаторічному досвіді, а новачкам - задати запитання і знайти дієві види інвестування в Україні і світі з огляду на 2024 рік.
Ми раді надати ексклюзивну пропозицію нашим форумчанам. Скористайтесь промокодом «ITSFINANCE» й отримайте ЗНИЖКУ -10% на квитки.
Забронюйте собі, колегам та друзям місця на Invest Talk Summit сьогодні!
Щоб дізнатися більше та зареєструватися, відвідайте сайт саміту та застосуйте промокод «ITSFINANCE», щоб отримати знижку.
Додано: Пон 29 кві, 2024 16:04
Вітання, форумчани!
Нагадуємо, що триває продаж квитків на Invest Talk Summit 2024. Уже відомий список цьогорічних спікерів. Серед них Ерік Найман, Артем Щербина, Андрій Масло, Іван Компан та інші.
Також Ви зможете долучитися до дискусій на актуальні теми, знайдете відповіді на всі свої запитання та корисні знайомства.
або
за телефоном: (066) 408 88 66.️
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