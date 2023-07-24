RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Портал Finance.UA:
підтримка, події, новини
/
Новини Finance.UA
/
Invest Talk Summit 2024

Invest Talk Summit 2024
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Події порталу FINANCE.UA, нові продукти та сервіси.
Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 12:52

Invest Talk Summit 2024

Шановні форумчани!

Якщо Ви в пошуку найефективніших на сьогодні інвестиційних інструментів та стратегій — запрошуємо почути думки експертів на Invest Talk Summit 2024.
Зображення

До 21 квітня діє спеціальна ціна на квитки — 1500 грн.

Купити квитки можна за посиланням
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4110
З нами з: 14.09.13
Подякував: 987 раз.
Подякували: 1957 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 22 кві, 2024 14:10

Обмежена пропозиція від Finance.ua!

Шановні форумчани!

Invest Talk Summit - це виняткова платформа для професійних інвесторів проявити себе, для спікерів - надати знання, які базуються на багаторічному досвіді, а новачкам - задати запитання і знайти дієві види інвестування в Україні і світі з огляду на 2024 рік.

Ми раді надати ексклюзивну пропозицію нашим форумчанам. Скористайтесь промокодом «ITSFINANCE» й отримайте ЗНИЖКУ -10% на квитки.

Забронюйте собі, колегам та друзям місця на Invest Talk Summit сьогодні!

Щоб дізнатися більше та зареєструватися, відвідайте сайт саміту та застосуйте промокод «ITSFINANCE», щоб отримати знижку.

Посилання
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4110
З нами з: 14.09.13
Подякував: 987 раз.
Подякували: 1957 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 29 кві, 2024 16:04

Вітання, форумчани!

Нагадуємо, що триває продаж квитків на Invest Talk Summit 2024. Уже відомий список цьогорічних спікерів. Серед них Ерік Найман, Артем Щербина, Андрій Масло, Іван Компан та інші.
Також Ви зможете долучитися до дискусій на актуальні теми, знайдете відповіді на всі свої запитання та корисні знайомства.
Зображення

Квитки купуйте на сайті
або
за телефоном: (066) 408 88 66.️

Введіть промокод ITSFINANCE під час купівлі онлайн та отримайте 10% знижки.
Ірина_
Аватар користувача
Модератор Форуму
 
Повідомлень: 4110
З нами з: 14.09.13
Подякував: 987 раз.
Подякували: 1957 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
FinAwards 2024
Ірина_ » Чет 25 січ, 2024 10:53
4 12091
Переглянути останнє повідомлення
Вів 19 бер, 2024 19:45
Ірина_
FinYear 2024
Ірина_ » Сер 31 січ, 2024 15:32
2 6255
Переглянути останнє повідомлення
Пон 12 лют, 2024 17:45
Ірина_
Конференція Agro Invest Day
Ірина_ » Пон 24 лип, 2023 17:49
0 1410
Переглянути останнє повідомлення
Пон 24 лип, 2023 17:49
Ірина_

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Sense Bank (11874)
29.04.2024 17:24
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.