Станом на 1 квітня 2024 року середня пенсія в Україні склала 5743,3 грн — це 147,3 дол.
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Гетманцев назвав розмір середньої пенсії у доларовому еквіваленті
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Додано: Вів 16 кві, 2024 17:21
Гетманцев назвав розмір середньої пенсії у доларовому...
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Дивися повний текст
Гетманцев назвав розмір середньої пенсії у доларовому еквіваленті
Додано: Вів 16 кві, 2024 17:35
Дуже б хотілося, щоб чиновники та депутати отримували таку пенсію замість своїх багатотисячних щомісячних та щорічних премій.
Шановні форумчани, чи згідні Ви з таким твердженням?!
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