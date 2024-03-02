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Гетманцев назвав розмір
середньої пенсії у доларовому...

Гетманцев назвав розмір середньої пенсії у доларовому...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 17:21

Гетманцев назвав розмір середньої пенсії у доларовому...

Пропонуємо до обговорення:
Станом на 1 квітня 2024 року середня пенсія в Україні склала 5743,3 грн — це 147,3 дол.

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Гетманцев назвав розмір середньої пенсії у доларовому еквіваленті
R2
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Повідомлення Додано: Вів 16 кві, 2024 17:35

Дуже б хотілося, щоб чиновники та депутати отримували таку пенсію замість своїх багатотисячних щомісячних та щорічних премій.
Шановні форумчани, чи згідні Ви з таким твердженням?!
Ірина_
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