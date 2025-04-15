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Finance.ua: Як працюють онлайн-казино та чому це...
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Додано: Сер 17 кві, 2024 16:23
Пропонуємо до обговорення:
Прибутки, реальність, й варіанти майбутнього
Ринок грального бізнесу в Україні було запущено в 2020 році, після одинадцяти років заборони. Власне, заборона зовсім не заважала функціонувати гральним закладам – як онлайновим, так і офлайновим. Тобто залам, у яких було розміщено ігрові автомати.
Дивися повний текст Як працюють онлайн-казино та чому це проблема для України
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Додано: П'ят 02 тра, 2025 02:13
💯%,як в кінці статті написано
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