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Переказ коштів
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 18 кві, 2024 16:11
2.5 куе. с одной карты. набрал карт и скинул 10 куе вообще без напряга.
С кешем смотрите чтобы не забрали)
Нужно: довідка з банку, квитанції про зняття коштів, квитанції про валютообмінні операції. договір продажу чи інше джерело походження коштів
И говорят, могут придраться ко всему. Адвоката может с собой брать и свидедетя, хз
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Додано: Чет 18 кві, 2024 17:02
rjkz написав: airmax78 написав: UA написав:
Отримали передреволюційну ситуацію з потенційною експропріацією через явну несправедливість мобілізації. Одним приватизація, іншім мобілізація.
Побоююсь стихійності, та не контрольованості процесів.
Вважаєте буде масова конфіскація майна ухилянтів?
Максим, присоединяйтесь к вопросу.
Как вывести деньги от продажи квартиры в Австрию?
Квітка НЕ ПРОДАЄТЬСЯ.
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Додано: Чет 18 кві, 2024 17:43
gonchik74 написав: Бетон написав:
нашёл мужика с харькова в варшаве, договорились делать ремонт.
екарный бабай, как с ним рассчитываться? карту привата передать новой почтой, может ещё монобанка. незнакомому мужику доверить и бабки и квартиру
Ти головне в вентиляцію не лізь. Бо потім матимеш гемор. Це не наші мʼякенькі ук)
И в мыслях не было.
застройщик при сдаче окна мыл и травку постриг на огрудке.
Всё с умом сделано
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Додано: Чет 18 кві, 2024 20:43
Faceless написав: rjkz написав: airmax78 написав:
Вважаєте буде масова конфіскація майна ухилянтів?
Максим, присоединяйтесь к вопросу.
Как вывести деньги от продажи квартиры в Австрию?
Кешем всю суму просто задекларує при перетині кордону. Походження коштів - буде договор купівлі-продажу.
Я понимаю, что это очередная ветка-помойка, которую никто читать не будет, но отвечу.
Не будет никакого пересечения границы - его не выпустят обратно, поэтому и в сторону Украины не будет въезда.
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Додано: Чет 18 кві, 2024 20:58
airmax78 написав: rjkz написав: airmax78 написав:
Вважаєте буде масова конфіскація майна ухилянтів?
Максим, присоединяйтесь к вопросу.
Как вывести деньги от продажи квартиры в Австрию?
Квітка НЕ ПРОДАЄТЬСЯ.
Шо, уже продал?
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