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Попит на валюту знижується: банки скоротили ввезення...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 26 кві, 2024 10:38
Пропонуємо до обговорення:
Обсяг готівкової іноземної валюти, яку банки ввезли до України в березні 2024 року, становив 855 млн. доларів. Це на 25% менше, ніж у лютому 1,138 млрд. доларів.
Дивися повний текст Попит на валюту знижується: банки скоротили ввезення доларів та євро в Україну
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R2
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Додано: П'ят 26 кві, 2024 10:38
того в банках не має валюти в кассі :))))
тільки заказувати потрібно.
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zagadumua
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Додано: Нед 05 тра, 2024 21:39
Причин несколько:
1. В Украине людей стало на миллион меньше.
2. У оставшихся людей денег стало значительно меньше.
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hazanovich_alexey
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