RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Статті на Finance.ua
/
Finance.ua: Деньги вместо
пакета малыша: как получить и...

Finance.ua: Деньги вместо пакета малыша: как получить и...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ексклюзивні тексти про найважливіше та найактуальніше
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 16:07

Finance.ua: Деньги вместо пакета малыша: как получить и...

Пропонуємо до обговорення:
Алгоритм действий родителей новорожденного на получение денежной выплаты
Каждая украинская семья, в которой родился ребенок, имеет право получить от государства пакет малыша. Это помощь в виде комплекта из самых необходимых вещей в первые месяцы жизни младенца.

Дивися повний текст Деньги вместо пакета малыша: как получить и что изменилось в 2024 году
D2
 
Повідомлень: 368
З нами з: 28.03.18
Подякував: 0 раз.
Подякували: 7 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: П'ят 03 тра, 2024 16:07

Це не пілотний проект,а геморойний!!! Карту видають, а от розрахуватися в невеликих містах НЕМАЄ ДЕ!!! І нормальна інформація відсутня!
maydanka8433
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 03.05.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Сер 31 лип, 2024 23:08

Чому лише Приват банк? Я не маю можливості відкрити в них рахунок. Монополія якась.
oksanaseverencuk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 31.07.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Повідомлення Додано: Суб 25 січ, 2025 01:02

Смішно
robertrobin0112
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1
З нами з: 12.10.24
Подякував: 0 раз.
Подякували: 0 раз.
 
Профіль
 
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: alibob і 0 гостей
Модератори: Ірина_, ShtormK, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Finance.ua: Скільки коштує базовий продуктовий набір в...
D2 » Чет 23 січ, 2025 20:53
1 138
Переглянути останнє повідомлення
Чет 23 січ, 2025 20:54
Marica
Finance.ua: Валютні ОВДП: де краще купувати
D2 » П'ят 17 січ, 2025 18:47
3 647
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 січ, 2025 15:55
Искатель
Finance.ua: Які годинники носять найбагатші люди світу:...
D2 » П'ят 17 січ, 2025 13:05
1 270
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 17 січ, 2025 13:05
Faceless

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.