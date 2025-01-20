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Finance.ua: Деньги вместо пакета малыша: как получить и...
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 16:07
Пропонуємо до обговорення:
Алгоритм действий родителей новорожденного на получение денежной выплаты
Каждая украинская семья, в которой родился ребенок, имеет право получить от государства пакет малыша. Это помощь в виде комплекта из самых необходимых вещей в первые месяцы жизни младенца.
Дивися повний текст Деньги вместо пакета малыша: как получить и что изменилось в 2024 году
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D2
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Додано: П'ят 03 тра, 2024 16:07
Це не пілотний проект,а геморойний!!! Карту видають, а от розрахуватися в невеликих містах НЕМАЄ ДЕ!!! І нормальна інформація відсутня!
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maydanka8433
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Додано: Сер 31 лип, 2024 23:08
Чому лише Приват банк? Я не маю можливості відкрити в них рахунок. Монополія якась.
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oksanaseverencuk
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Додано: Суб 25 січ, 2025 01:02
Смішно
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robertrobin0112
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