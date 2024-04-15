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Які банки обирають українські
фрилансери (інфографіка)

Які банки обирають українські фрилансери (інфографіка)
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 18:16

Які банки обирають українські фрилансери (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
Серед українських фрилансерів зростає попит на послуги мобільного банку monobank, натомість популярність державного ПриватБанку падає.

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Які банки обирають українські фрилансери (інфографіка)
R2
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Повідомлення Додано: Вів 07 тра, 2024 18:16

Шановні читачі, а як Ви ставитися до фрілансу? Як вважаєте, чи можна балансувати роботу та домашні справи. Чи реально дотримуватися графіку сну/відпочинку та не брати на себе непомірне навантаження?
Ірина_
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