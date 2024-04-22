Верховна Рада скасувала штрафи за неподання звітів про контрольовані іноземні компанії (КІК) до кінця воєнного стану.
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Рада скасувала штрафи за приховані офшори до кінця війни
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Додано: Чет 09 тра, 2024 18:49
Рада скасувала штрафи за приховані офшори до кінця війни
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Рада скасувала штрафи за приховані офшори до кінця війни
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