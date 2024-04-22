RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення
публікацій Finance.ua
/
Рада скасувала штрафи за
приховані офшори до кінця війни

Рада скасувала штрафи за приховані офшори до кінця війни
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2024 18:49

Рада скасувала штрафи за приховані офшори до кінця війни

Пропонуємо до обговорення:
Верховна Рада скасувала штрафи за неподання звітів про контрольовані іноземні компанії (КІК) до кінця воєнного стану.

Дивися повний текст
Рада скасувала штрафи за приховані офшори до кінця війни
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 99929
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 150 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Чет 09 тра, 2024 18:49

КІК це не завжди офшори, а офшори не завжди КІК, це різні речи.
salvydas
 
Повідомлень: 124
З нами з: 27.08.19
Подякував: 0 раз.
Подякували: 9 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Як міграція під час війни впливає на ринок житла
R2 » Пон 29 кві, 2024 19:55
1 219
Переглянути останнє повідомлення
Пон 29 кві, 2024 19:55
Ірина_
Верховна Рада ухвалила закон про реформу вищої освіти:...
R2 » Сер 24 кві, 2024 09:45
1 220
Переглянути останнє повідомлення
Сер 24 кві, 2024 09:46
Модератор
З початку війни закрилась майже чверть всіх відділень...
R2 » П'ят 19 кві, 2024 14:01
3 480
Переглянути останнє повідомлення
Пон 22 кві, 2024 12:43
izmailovayana6

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
А-Банк (1741)
10.05.2024 23:52
Ринок ОВДП (6236)
10.05.2024 22:57
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.