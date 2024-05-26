Як оновити дані в ТЦК з 18 травня

Додано: П'ят 24 тра, 2024 18:10

​РЕЗЕРВ+ НЕ МОЖНА ПОКАЗАТИ ЗАМІСТЬ ВІЙСЬКОВОГО КВИТКА



У Міноборони відповіли на ряд важливих запитань, пов’язаних із додатком Резерв+.



🔹ЧИ МОЖНА ПОКАЗАТИ РЕЗЕРВ+ ЗАМІСТЬ ОРИГІНАЛУ ВІЙСЬКОВО-ОБЛІКОВОГО ДОКУМЕНТА?



Ні. Під час проведення мобілізації громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ.



🔹ЧИ ПОТРІБНО ВІЙСЬКОВОСЛУЖБОВЦЮ ОНОВЛЮВАТИ ДАНІ У ДОДАТКУ РЕЗЕРВ+?



Ні. Вимога щодо оновлення персональних даних не стосується військовослужбовців.



🔹ЯКЩО Я ОНОВИВ СВОЇ ДАНІ ЧЕРЕЗ ДОДАТОК РЕЗЕРВ+, А ПОТІМ ВИДАЛИВ ЙОГО. ЧИ ВИДАЛЯЮТЬСЯ МОЇ ДАНІ З РЕЄСТРУ ОБЕРІГ?



Ні. Видалення мобільного застосунку Резерв+ не веде до видалення даних. Відомості не зберігаються на серверах мобільного застосунку, а відображаються з реєстру Оберіг.



🔹ВСТАНОВИВШИ РЕЗЕРВ+, ЧИ МОЖНА НЕ НОСИТИ З СОБОЮ ТИМЧАСОВЕ ПОСВІДЧЕННЯ ВІЙСЬКОВОЗОБОВ’ЯЗАНОГО?



Під час проведення мобілізації громадяни України чоловічої статі віком від 18 до 60 років зобов’язані мати при собі військово-обліковий документ, зокрема тимчасове посвідчення військовозобов’язаного.



🔹ЯКІ ДАНІ В РЕЗЕРВ+ МОЖНА РЕДАГУВАТИ САМОСТІЙНО?



Ви зможете редагувати тільки номер телефону, електронну пошту та свою адресу проживання.



🔹ЯКІ ПЕРСОНАЛЬНІ ТА СЛУЖБОВІ ДАНІ МОЖНА ПЕРЕГЛЯДАТИ?



▫️Прізвище, ім’я, по батькові

▫️Вид обліку / дата зняття (виключений)

▫️Категорія обліку

▫️Дата народження

▫️Відстрочка / бронювання / дата закінчення

▫️Постанова ВЛК / дата ВЛК

▫️Звання

▫️Код і найменування військово-облікової спеціальності

▫️Податковий номер (РНОКПП)

▫️Унікальний номер у реєстрі Оберіг

▫️ТЦК та СП, де перебуваєте на обліку



🔹ЗВІДКИ В РЕЄСТРІ З'ЯВИЛАСЬ ІНФОРМАЦІЯ ПРО МЕНЕ?



Відомості до реєстру Оберіг вносяться працівниками ТЦК та СП з паперових карток обліку військовозобов’язаних, призовників та резервістів.



Також дані потрапляють до реєстру з баз Центральної виборчої комісії, Державної податкової служби, Державної міграційної служби, Міністерства освіти і науки, Державної судової адміністрації, Пенсійного фонду, Міністерства соціальної політики, Державної прикордонної служб та інших відомств.



🔹ДАНІ В РЕЗЕРВ+ Є ЗАСТАРІЛИМИ, – ЩО РОБИТИ?



Дані для реєстру Оберіг вносяться безпосередньо працівниками ТЦК та СП, а також отримуються з інших реєстрів.



Щоб змінити іншу інформацію в реєстрі - необхідно звернутись до ТЦК та СП та надати необхідні документи, а саме:



▫️український паспорт;

▫️податковий номер (ідентифікаційний код);

▫️військовий квиток (тимчасове посвідчення);

▫️медичні документи;

▫️довідку про освіту.



Крім того, інформація з реєстру Оберіг може не відображатись повністю, оскільки дані для реєстру Оберіг вносяться безпосередньо працівниками ТЦК, а також з інших реєстрів.