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Збільшення вакансій та дефіцит
кадрів: що відбувається...

Збільшення вакансій та дефіцит кадрів: що відбувається...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 10:43

Збільшення вакансій та дефіцит кадрів: що відбувається...

Пропонуємо до обговорення:
Ринок праці відновлюється стрімкими темпами, а кількість вакансій сьогодні вже перевищує довоєнні показники.

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Збільшення вакансій та дефіцит кадрів: що відбувається на українському ринку праці у 2024 році (дослідження)
R2
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Повідомлення Додано: Вів 14 тра, 2024 11:02

Re: Збільшення вакансій та дефіцит кадрів: що відбувається..

Кількість вакансій не означає, що безробітних (реальних, а не за статистикою центрів зайнятості) меншає. Чому не проведуть аналіз та сформують статистику претендентів на роботу? Вакансій багато, тому що всі хочуть кваліфікованих спеціалістів, молодих, здорових, з дорослими дітьми, готових працювати до пізнього та інколи на вихідних. Все зі свого досвіду.
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