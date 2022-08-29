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Військовозобовʼязані чоловіки ухиляються від офіційного...
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Обговорення матеріалів з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 15 тра, 2024 19:18
Пропонуємо до обговорення:
Закон про мобілізацію, який набуде чинності з 18 травня 2024 року нічого не змінює для військовозобовʼязаних чоловіків, які працевлаштовані офіційно.
Дивися повний текст Військовозобовʼязані чоловіки ухиляються від офіційного працевлаштування, — коментар Гетманцева
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R2
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Додано: Сер 15 тра, 2024 19:53
Ухилянти -- вони завжди ухилянти...
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Bobua
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Додано: Чет 16 тра, 2024 13:24
Треба державу захищати, і це не тільки про служити, а й про те, щоб чесно платити податки.
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izmailovayana6
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Додано: Чет 16 тра, 2024 17:53
якась стаття далека від реальності, економіку всадили, треба винного знайти. Примушений не воїн
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vitaliygoodlife
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