Аналітики зі Stocklytics склали «Рейтинг смартфонів із найвищим рівнем випромінювання у 2024 році». У топ потрапили п’ять моделей, і всі вони від Samsung та Xiaomi.
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Експерти назвали ТОП-5 найбільш радіоактивних смартфонів
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Додано: Чет 16 тра, 2024 10:25
Експерти назвали ТОП-5 найбільш радіоактивних смартфонів
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Експерти назвали ТОП-5 найбільш радіоактивних смартфонів
Додано: Чет 16 тра, 2024 10:25
Ужас! Ну, а чё вы хотели? Биллу Гейтсу и жидорептилоидам, для управления получившими прививку от ковида нужен именно 5Г - на других стандартах управление подтормаживает... Не получается управлятть на 2Г... :) :)
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